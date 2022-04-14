Grand Base (GRAND) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Grand Base (GRAND) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Grand Base (GRAND) -rahakkeen tiedot GRAND BASE is a decentralized market for spot synthetic RWAs designed to provide exposure to RWAs without holding the actual underlying asset. Virallinen verkkosivusto: https://grandbase.io/ Valkoinen paperi: https://docs.grandbase.io/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x2aF864fb54b55900Cd58d19c7102d9e4FA8D84a3 Osta GRAND-rahaketta nyt!

Grand Base (GRAND) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Grand Base (GRAND) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 14.90M $ 14.90M $ 14.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.733 $ 4.733 $ 4.733 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.298 $ 0.298 $ 0.298 Lue lisää Grand Base (GRAND) -rahakkeen hinnasta

Grand Base (GRAND) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Grand Base (GRAND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GRAND-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GRAND-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GRAND-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GRAND-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GRAND-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Grand Base (GRAND) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GRAND-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GRAND-rahakkeita MEXCistä nyt!

Grand Base (GRAND) -rahakkeen hintahistoria GRAND -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GRAND-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GRAND-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GRAND-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GRAND-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GRAND-rahakkeen hintaennuste nyt!

