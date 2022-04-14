GoPlus Security (GPS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GoPlus Security (GPS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GoPlus Security (GPS) -rahakkeen tiedot GoPlus Security is building Web3's first decentralized security layer, providing comprehensive protection across all blockchain networks. Through its open, permissionless, and user-driven architecture, GoPlus can be seamlessly integrated by any blockchain or project to protect their users throughout their entire transaction lifecycle. By leveraging AVS and cutting-edge AI powered security solutions, it conducts thorough risk analysis and delivers smart, efficient and decentralized security services for users. GoPlus aims to create a more secure and user-friendly Web3 on-chain interaction environment by filling the gap of security layer in the current blockchain's architecture, providing users with more effective and better-experienced on-chain security protection. Virallinen verkkosivusto: https://gopluslabs.io Valkoinen paperi: https://whitepaper.gopluslabs.io/goplus-network Block Explorer: https://basescan.org/address/0x0c1dc73159e30c4b06170f2593d3118968a0dca5 Osta GPS-rahaketta nyt!

GoPlus Security (GPS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GoPlus Security (GPS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 33.48M $ 33.48M $ 33.48M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 127.22M $ 127.22M $ 127.22M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.220266 $ 0.220266 $ 0.220266 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01180856630109827 $ 0.01180856630109827 $ 0.01180856630109827 Nykyinen hinta: $ 0.012722 $ 0.012722 $ 0.012722 Lue lisää GoPlus Security (GPS) -rahakkeen hinnasta

GoPlus Security (GPS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GoPlus Security (GPS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GPS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GPS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GPS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GPS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

