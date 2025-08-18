Lisätietoja GPS-rahakkeesta

GPS-rahakkeen hintatiedot

GPS-rahakkeen valkoinen paperi

GPS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GPS-rahakkeen tokenomiikka

GPS-rahakkeen hintaennuste

GPS-rahakkeen historia

GPS-osto-opas

GPS/fiat-valuuttamuunnin

GPS-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

GoPlus Security-logo

GoPlus Security – hinta (GPS)

1GPS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.012379
$0.012379$0.012379
+0.18%1D
USD
Reaaliaikainen GoPlus Security (GPS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:54:41 (UTC+8)

GoPlus Security (GPS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.012252
$ 0.012252$ 0.012252
24 h:n matalin
$ 0.013218
$ 0.013218$ 0.013218
24 h:n korkein

$ 0.012252
$ 0.012252$ 0.012252

$ 0.013218
$ 0.013218$ 0.013218

$ 0.2201465019981962
$ 0.2201465019981962$ 0.2201465019981962

$ 0.012600234817400217
$ 0.012600234817400217$ 0.012600234817400217

+0.29%

+0.18%

-14.03%

-14.03%

GoPlus Security (GPS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.012379. Viimeisen 24 tunnin aikana GPS on vaihdellut alimmillaan $ 0.012252 ja korkeimmillaan $ 0.013218 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GPS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2201465019981962, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.012600234817400217.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GPS on muuttunut +0.29% viimeisen tunnin aikana, +0.18% 24 tunnin aikana ja -14.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GoPlus Security (GPS) -rahakkeen markkinatiedot

No.710

$ 32.58M
$ 32.58M$ 32.58M

$ 100.82K
$ 100.82K$ 100.82K

$ 123.79M
$ 123.79M$ 123.79M

2.63B
2.63B 2.63B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

26.31%

BASE

GoPlus Security-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.58M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 100.82K. GPS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.63B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 123.79M.

GoPlus Security (GPS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän GoPlus Security-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00002224+0.18%
30 päivää$ -0.008456-40.59%
60 päivää$ -0.014112-53.28%
90 päivää$ -0.012522-50.29%
GoPlus Security-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GPS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00002224 (+0.18%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

GoPlus Security 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.008456 (-40.59%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

GoPlus Security-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GPS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.014112 (-53.28%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

GoPlus Security-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.012522 (-50.29%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle GoPlus Security (GPS)?

Tarkista GoPlus Security-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on GoPlus Security (GPS)

GoPlus Security is building Web3's first decentralized security layer, providing comprehensive protection across all blockchain networks. Through its open, permissionless, and user-driven architecture, GoPlus can be seamlessly integrated by any blockchain or project to protect their users throughout their entire transaction lifecycle. By leveraging AVS and cutting-edge AI powered security solutions, it conducts thorough risk analysis and delivers smart, efficient and decentralized security services for users. GoPlus aims to create a more secure and user-friendly Web3 on-chain interaction environment by filling the gap of security layer in the current blockchain's architecture, providing users with more effective and better-experienced on-chain security protection.

GoPlus Security on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja GoPlus Security-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GPS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue GoPlus Security-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään GoPlus Security-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

GoPlus Security-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GoPlus Security (GPS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GoPlus Security (GPS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GoPlus Security-rahakkeelle.

Tarkista GoPlus Security-rahakkeen hintaennuste nyt!

GoPlus Security (GPS) -rahakkeen tokenomiikka

GoPlus Security (GPS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GPS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

GoPlus Security (GPS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa GoPlus Security:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa GoPlus Security MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GPS paikallisiin valuuttoihin

1 GoPlus Security(GPS) - VND
325.753385
1 GoPlus Security(GPS) - AUD
A$0.01918745
1 GoPlus Security(GPS) - GBP
0.00916046
1 GoPlus Security(GPS) - EUR
0.01064594
1 GoPlus Security(GPS) - USD
$0.012379
1 GoPlus Security(GPS) - MYR
RM0.05223938
1 GoPlus Security(GPS) - TRY
0.50667247
1 GoPlus Security(GPS) - JPY
¥1.832092
1 GoPlus Security(GPS) - ARS
ARS$16.26674874
1 GoPlus Security(GPS) - RUB
0.99737603
1 GoPlus Security(GPS) - INR
1.0806867
1 GoPlus Security(GPS) - IDR
Rp202.93439376
1 GoPlus Security(GPS) - KRW
17.33753224
1 GoPlus Security(GPS) - PHP
0.70770743
1 GoPlus Security(GPS) - EGP
￡E.0.60025771
1 GoPlus Security(GPS) - BRL
R$0.06771313
1 GoPlus Security(GPS) - CAD
C$0.01708302
1 GoPlus Security(GPS) - BDT
1.50553398
1 GoPlus Security(GPS) - NGN
19.01525811
1 GoPlus Security(GPS) - COP
$49.91522275
1 GoPlus Security(GPS) - ZAR
R.0.21947967
1 GoPlus Security(GPS) - UAH
0.50976722
1 GoPlus Security(GPS) - VES
Bs1.695923
1 GoPlus Security(GPS) - CLP
$12.00763
1 GoPlus Security(GPS) - PKR
Rs3.48988768
1 GoPlus Security(GPS) - KZT
6.65173186
1 GoPlus Security(GPS) - THB
฿0.40429814
1 GoPlus Security(GPS) - TWD
NT$0.37768329
1 GoPlus Security(GPS) - AED
د.إ0.04543093
1 GoPlus Security(GPS) - CHF
Fr0.0099032
1 GoPlus Security(GPS) - HKD
HK$0.09667999
1 GoPlus Security(GPS) - AMD
֏4.7374433
1 GoPlus Security(GPS) - MAD
.د.م0.11153479
1 GoPlus Security(GPS) - MXN
$0.23210625
1 GoPlus Security(GPS) - SAR
ريال0.04642125
1 GoPlus Security(GPS) - PLN
0.04530714
1 GoPlus Security(GPS) - RON
лв0.05384865
1 GoPlus Security(GPS) - SEK
kr0.11896219
1 GoPlus Security(GPS) - BGN
лв0.02079672
1 GoPlus Security(GPS) - HUF
Ft4.22631439
1 GoPlus Security(GPS) - CZK
0.26193964
1 GoPlus Security(GPS) - KWD
د.ك0.003775595
1 GoPlus Security(GPS) - ILS
0.04221239
1 GoPlus Security(GPS) - AOA
Kz11.34646761
1 GoPlus Security(GPS) - BHD
.د.ب0.004666883
1 GoPlus Security(GPS) - BMD
$0.012379
1 GoPlus Security(GPS) - DKK
kr0.07947318
1 GoPlus Security(GPS) - HNL
L0.32544391
1 GoPlus Security(GPS) - MUR
0.56609167
1 GoPlus Security(GPS) - NAD
$0.21873693
1 GoPlus Security(GPS) - NOK
kr0.12589443
1 GoPlus Security(GPS) - NZD
$0.02116809
1 GoPlus Security(GPS) - PAB
B/.0.012379
1 GoPlus Security(GPS) - PGK
K0.05124906
1 GoPlus Security(GPS) - QAR
ر.ق0.04505956
1 GoPlus Security(GPS) - RSD
дин.1.24866973

GoPlus Security-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton GoPlus Security toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen GoPlus Security-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GoPlus Security”

Paljonko GoPlus Security (GPS) on arvoltaan tänään?
GPS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.012379 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GPS-USD-parin nykyinen hinta?
GPS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.012379. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GoPlus Security-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GPS markkina-arvo on $ 32.58M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GPS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GPS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.63B USD.
Mikä oli GPS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GPS saavutti ATH-hinnaksi 0.2201465019981962 USD.
Mikä oli GPS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GPS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.012600234817400217 USD.
Mikä on GPS-rahakkeen treidausvolyymi?
GPS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 100.82K USD.
Nouseeko GPS tänä vuonna korkeammalle?
GPS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GPS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:54:41 (UTC+8)

GoPlus Security (GPS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

GPS-USD-laskin

Summa

GPS
GPS
USD
USD

1 GPS = 0.012379 USD

Treidaa GPS-rahaketta

GPSUSDT
$0.012379
$0.012379$0.012379
+0.21%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu