Lisätietoja GOHOME-rahakkeesta

GOHOME-rahakkeen hintatiedot

GOHOME-rahakkeen valkoinen paperi

GOHOME-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GOHOME-rahakkeen tokenomiikka

GOHOME-rahakkeen hintaennuste

GOHOME-rahakkeen historia

GOHOME-osto-opas

GOHOME/fiat-valuuttamuunnin

GOHOME-rahakkeen spot

GOHOME-logo

GOHOME – hinta (GOHOME)

1GOHOME - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$206.95
$206.95$206.95
-0.55%1D
USD
Reaaliaikainen GOHOME (GOHOME) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:05:36 (UTC+8)

GOHOME (GOHOME) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 206.16
$ 206.16$ 206.16
24 h:n matalin
$ 214.82
$ 214.82$ 214.82
24 h:n korkein

$ 206.16
$ 206.16$ 206.16

$ 214.82
$ 214.82$ 214.82

$ 368.820720950202
$ 368.820720950202$ 368.820720950202

$ 0.002123814255824909
$ 0.002123814255824909$ 0.002123814255824909

-0.61%

-0.54%

-4.71%

-4.71%

GOHOME (GOHOME) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 207.23. Viimeisen 24 tunnin aikana GOHOME on vaihdellut alimmillaan $ 206.16 ja korkeimmillaan $ 214.82 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GOHOME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 368.820720950202, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002123814255824909.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GOHOME on muuttunut -0.61% viimeisen tunnin aikana, -0.54% 24 tunnin aikana ja -4.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GOHOME (GOHOME) -rahakkeen markkinatiedot

No.363

$ 103.59M
$ 103.59M$ 103.59M

$ 446.38K
$ 446.38K$ 446.38K

$ 2.07B
$ 2.07B$ 2.07B

499.90K
499.90K 499.90K

9,999,895.37
9,999,895.37 9,999,895.37

9,999,895.37
9,999,895.37 9,999,895.37

4.99%

SOL

GOHOME-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 103.59M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 446.38K. GOHOME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 499.90K ja sen kokonaistarjonta on 9999895.37. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.07B.

GOHOME (GOHOME) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän GOHOME-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -1.1445-0.54%
30 päivää$ -53.77-20.61%
60 päivää$ -38.87-15.80%
90 päivää$ -22.03-9.61%
GOHOME-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GOHOME-rahakkeiden hinta muuttui $ -1.1445 (-0.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

GOHOME 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -53.77 (-20.61%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

GOHOME-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GOHOME-rahakkeiden hinta muuttui $ -38.87 (-15.80%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

GOHOME-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -22.03 (-9.61%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle GOHOME (GOHOME)?

Tarkista GOHOME-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on GOHOME (GOHOME)

A meme coin on a path to flip Bitcoin (make price of 1 $GOHOME higher than that of 1 $BTC). Inspired by the WhiteHouse.gov/es 404 page with "GO HOME" button. We let people who missed Bitcoin at $100 get rich with GOHOME. We believe in an unalienable right to tell $GOHOME to the unwelcome intruders.

GOHOME on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja GOHOME-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GOHOME-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue GOHOME-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään GOHOME-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

GOHOME-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GOHOME (GOHOME) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GOHOME (GOHOME) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GOHOME-rahakkeelle.

Tarkista GOHOME-rahakkeen hintaennuste nyt!

GOHOME (GOHOME) -rahakkeen tokenomiikka

GOHOME (GOHOME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GOHOME-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

GOHOME (GOHOME) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa GOHOME:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa GOHOME MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GOHOME paikallisiin valuuttoihin

1 GOHOME(GOHOME) - VND
5,453,257.45
1 GOHOME(GOHOME) - AUD
A$321.2065
1 GOHOME(GOHOME) - GBP
153.3502
1 GOHOME(GOHOME) - EUR
178.2178
1 GOHOME(GOHOME) - USD
$207.23
1 GOHOME(GOHOME) - MYR
RM874.5106
1 GOHOME(GOHOME) - TRY
8,481.9239
1 GOHOME(GOHOME) - JPY
¥30,670.04
1 GOHOME(GOHOME) - ARS
ARS$272,312.6538
1 GOHOME(GOHOME) - RUB
16,696.5211
1 GOHOME(GOHOME) - INR
18,087.0344
1 GOHOME(GOHOME) - IDR
Rp3,397,212.5712
1 GOHOME(GOHOME) - KRW
290,238.0488
1 GOHOME(GOHOME) - PHP
11,847.3391
1 GOHOME(GOHOME) - EGP
￡E.10,048.5827
1 GOHOME(GOHOME) - BRL
R$1,133.5481
1 GOHOME(GOHOME) - CAD
C$288.0497
1 GOHOME(GOHOME) - BDT
25,203.3126
1 GOHOME(GOHOME) - NGN
318,323.9307
1 GOHOME(GOHOME) - COP
$835,603.1675
1 GOHOME(GOHOME) - ZAR
R.3,674.1879
1 GOHOME(GOHOME) - UAH
8,533.7314
1 GOHOME(GOHOME) - VES
Bs28,390.51
1 GOHOME(GOHOME) - CLP
$201,013.1
1 GOHOME(GOHOME) - PKR
Rs58,422.2816
1 GOHOME(GOHOME) - KZT
111,352.9682
1 GOHOME(GOHOME) - THB
฿6,770.2041
1 GOHOME(GOHOME) - TWD
NT$6,320.515
1 GOHOME(GOHOME) - AED
د.إ760.5341
1 GOHOME(GOHOME) - CHF
Fr165.784
1 GOHOME(GOHOME) - HKD
HK$1,618.4663
1 GOHOME(GOHOME) - AMD
֏79,306.921
1 GOHOME(GOHOME) - MAD
.د.م1,867.1423
1 GOHOME(GOHOME) - MXN
$3,887.6348
1 GOHOME(GOHOME) - SAR
ريال777.1125
1 GOHOME(GOHOME) - PLN
758.4618
1 GOHOME(GOHOME) - RON
лв901.4505
1 GOHOME(GOHOME) - SEK
kr1,993.5526
1 GOHOME(GOHOME) - BGN
лв348.1464
1 GOHOME(GOHOME) - HUF
Ft70,775.2619
1 GOHOME(GOHOME) - CZK
4,387.0591
1 GOHOME(GOHOME) - KWD
د.ك63.20515
1 GOHOME(GOHOME) - ILS
706.6543
1 GOHOME(GOHOME) - AOA
Kz189,944.9457
1 GOHOME(GOHOME) - BHD
.د.ب77.91848
1 GOHOME(GOHOME) - BMD
$207.23
1 GOHOME(GOHOME) - DKK
kr1,332.4889
1 GOHOME(GOHOME) - HNL
L5,448.0767
1 GOHOME(GOHOME) - MUR
9,476.6279
1 GOHOME(GOHOME) - NAD
$3,661.7541
1 GOHOME(GOHOME) - NOK
kr2,109.6014
1 GOHOME(GOHOME) - NZD
$354.3633
1 GOHOME(GOHOME) - PAB
B/.207.23
1 GOHOME(GOHOME) - PGK
K857.9322
1 GOHOME(GOHOME) - QAR
ر.ق754.3172
1 GOHOME(GOHOME) - RSD
дин.20,924.0131

GOHOME-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton GOHOME toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen GOHOME-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GOHOME”

Paljonko GOHOME (GOHOME) on arvoltaan tänään?
GOHOME-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 207.23 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GOHOME-USD-parin nykyinen hinta?
GOHOME -USD-parin nykyinen hinta on $ 207.23. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GOHOME-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GOHOME markkina-arvo on $ 103.59M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GOHOME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GOHOME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 499.90K USD.
Mikä oli GOHOME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GOHOME saavutti ATH-hinnaksi 368.820720950202 USD.
Mikä oli GOHOME-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GOHOME-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002123814255824909 USD.
Mikä on GOHOME-rahakkeen treidausvolyymi?
GOHOME-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 446.38K USD.
Nouseeko GOHOME tänä vuonna korkeammalle?
GOHOME saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GOHOME-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
GOHOME (GOHOME) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 GOHOME = 207.23 USD

