Moonbeam (GLMR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Moonbeam (GLMR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Moonbeam (GLMR) -rahakkeen tiedot Moonbeam is an EVM-compatible and substrate-based blockchain, which operates as a Polkadot parachain. Glimmer (GLMR) is the utility and governance token of the network, users can participate in governance, paying transaction fees, earning rewards through providing liquidity, and staking. Virallinen verkkosivusto: https://moonbeam.network/ Valkoinen paperi: https://docs.moonbeam.network/ Block Explorer: https://moonscan.io/ Osta GLMR-rahaketta nyt!

Moonbeam (GLMR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Moonbeam (GLMR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 78.09M $ 78.09M $ 78.09M Kokonaistarjonta: $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 92.51M $ 92.51M $ 92.51M Kaikkien aikojen korkein: $ 20.06 $ 20.06 $ 20.06 Kaikkien aikojen alin: $ 0.05395352118281602 $ 0.05395352118281602 $ 0.05395352118281602 Nykyinen hinta: $ 0.0778 $ 0.0778 $ 0.0778 Lue lisää Moonbeam (GLMR) -rahakkeen hinnasta

Moonbeam (GLMR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Moonbeam (GLMR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GLMR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GLMR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GLMR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GLMR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GLMR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Moonbeam (GLMR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GLMR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GLMR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Moonbeam (GLMR) -rahakkeen hintahistoria GLMR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GLMR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GLMR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GLMR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GLMR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GLMR-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!