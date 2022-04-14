Moonbeam (GLMR) -rahakkeen tokenomiikka

Moonbeam (GLMR) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Moonbeam (GLMR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Moonbeam (GLMR) -rahakkeen tiedot

Moonbeam is an EVM-compatible and substrate-based blockchain, which operates as a Polkadot parachain. Glimmer (GLMR) is the utility and governance token of the network, users can participate in governance, paying transaction fees, earning rewards through providing liquidity, and staking.

Virallinen verkkosivusto:
https://moonbeam.network/
Valkoinen paperi:
https://docs.moonbeam.network/
Block Explorer:
https://moonscan.io/

Moonbeam (GLMR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Moonbeam (GLMR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 78.09M
$ 78.09M
Kokonaistarjonta:
$ 1.19B
$ 1.19B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 92.51M
$ 92.51M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 20.06
$ 20.06
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.05395352118281602
$ 0.05395352118281602
Nykyinen hinta:
$ 0.0778
$ 0.0778

Moonbeam (GLMR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Moonbeam (GLMR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GLMR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GLMR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GLMR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GLMR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.