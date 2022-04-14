Games for a living (GFAL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Games for a living (GFAL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Games for a living (GFAL) -rahakkeen tiedot The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games. Virallinen verkkosivusto: https://gamesforaliving.com/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.gamesforaliving.com/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x47c454cA6be2f6DEf6f32b638C80F91c9c3c5949 Osta GFAL-rahaketta nyt!

Games for a living (GFAL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Games for a living (GFAL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 23.56M $ 23.56M $ 23.56M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.94B $ 3.94B $ 3.94B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 59.76M $ 59.76M $ 59.76M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0496 $ 0.0496 $ 0.0496 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 Nykyinen hinta: $ 0.005976 $ 0.005976 $ 0.005976 Lue lisää Games for a living (GFAL) -rahakkeen hinnasta

Games for a living (GFAL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Games for a living (GFAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GFAL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GFAL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GFAL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GFAL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Games for a living (GFAL) -rahakkeen hintahistoria GFAL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GFAL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GFAL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GFAL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GFAL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GFAL-rahakkeen hintaennuste nyt!

