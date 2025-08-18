Games for a living (GFAL) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0058
$ 0.0058$ 0.0058
24 h:n matalin
$ 0.006196
$ 0.006196$ 0.006196
24 h:n korkein
$ 0.0058
$ 0.0058$ 0.0058
$ 0.006196
$ 0.006196$ 0.006196
$ 0.04893349647156967
$ 0.04893349647156967$ 0.04893349647156967
$ 0.002948017468774518
$ 0.002948017468774518$ 0.002948017468774518
+0.06%
+0.13%
-15.80%
-15.80%
Games for a living (GFAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.005863. Viimeisen 24 tunnin aikana GFAL on vaihdellut alimmillaan $ 0.0058 ja korkeimmillaan $ 0.006196 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GFAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04893349647156967, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002948017468774518.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GFAL on muuttunut +0.06% viimeisen tunnin aikana, +0.13% 24 tunnin aikana ja -15.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Games for a living (GFAL) -rahakkeen markkinatiedot
No.837
$ 23.12M
$ 23.12M$ 23.12M
$ 65.52K
$ 65.52K$ 65.52K
$ 58.63M
$ 58.63M$ 58.63M
3.94B
3.94B 3.94B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
39.42%
BSC
Games for a living-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 23.12M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 65.52K. GFAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.94B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 58.63M.
Games for a living (GFAL) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Games for a living-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00000761
+0.13%
30 päivää
$ +0.001462
+33.21%
60 päivää
$ +0.002625
+81.06%
90 päivää
$ +0.00098
+20.06%
Games for a living-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään GFAL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000761 (+0.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Games for a living 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.001462 (+33.21%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Games for a living-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GFAL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002625 (+81.06%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Games for a living-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00098 (+20.06%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Games for a living (GFAL)?
The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games.
This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL.
$GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.
Games for a living on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Games for a living-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista GFAL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Games for a living-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Games for a living-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Games for a living-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Games for a living (GFAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Games for a living (GFAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Games for a living-rahakkeelle.
Games for a living (GFAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GFAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Games for a living (GFAL) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Games for a living:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Games for a living MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.