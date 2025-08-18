Lisätietoja GFAL-rahakkeesta

GFAL-rahakkeen hintatiedot

GFAL-rahakkeen valkoinen paperi

GFAL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GFAL-rahakkeen tokenomiikka

GFAL-rahakkeen hintaennuste

GFAL-rahakkeen historia

GFAL-osto-opas

GFAL/fiat-valuuttamuunnin

GFAL-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Games for a living-logo

Games for a living – hinta (GFAL)

1GFAL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.005863
$0.005863$0.005863
+0.13%1D
USD
Reaaliaikainen Games for a living (GFAL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:47:17 (UTC+8)

Games for a living (GFAL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0058
$ 0.0058$ 0.0058
24 h:n matalin
$ 0.006196
$ 0.006196$ 0.006196
24 h:n korkein

$ 0.0058
$ 0.0058$ 0.0058

$ 0.006196
$ 0.006196$ 0.006196

$ 0.04893349647156967
$ 0.04893349647156967$ 0.04893349647156967

$ 0.002948017468774518
$ 0.002948017468774518$ 0.002948017468774518

+0.06%

+0.13%

-15.80%

-15.80%

Games for a living (GFAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.005863. Viimeisen 24 tunnin aikana GFAL on vaihdellut alimmillaan $ 0.0058 ja korkeimmillaan $ 0.006196 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GFAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04893349647156967, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002948017468774518.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GFAL on muuttunut +0.06% viimeisen tunnin aikana, +0.13% 24 tunnin aikana ja -15.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Games for a living (GFAL) -rahakkeen markkinatiedot

No.837

$ 23.12M
$ 23.12M$ 23.12M

$ 65.52K
$ 65.52K$ 65.52K

$ 58.63M
$ 58.63M$ 58.63M

3.94B
3.94B 3.94B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

39.42%

BSC

Games for a living-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 23.12M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 65.52K. GFAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.94B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 58.63M.

Games for a living (GFAL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Games for a living-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000761+0.13%
30 päivää$ +0.001462+33.21%
60 päivää$ +0.002625+81.06%
90 päivää$ +0.00098+20.06%
Games for a living-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GFAL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000761 (+0.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Games for a living 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.001462 (+33.21%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Games for a living-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GFAL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002625 (+81.06%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Games for a living-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00098 (+20.06%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Games for a living (GFAL)?

Tarkista Games for a living-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Games for a living (GFAL)

The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.

Games for a living on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Games for a living-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GFAL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Games for a living-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Games for a living-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Games for a living-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Games for a living (GFAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Games for a living (GFAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Games for a living-rahakkeelle.

Tarkista Games for a living-rahakkeen hintaennuste nyt!

Games for a living (GFAL) -rahakkeen tokenomiikka

Games for a living (GFAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GFAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Games for a living (GFAL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Games for a living:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Games for a living MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GFAL paikallisiin valuuttoihin

1 Games for a living(GFAL) - VND
154.284845
1 Games for a living(GFAL) - AUD
A$0.00908765
1 Games for a living(GFAL) - GBP
0.00433862
1 Games for a living(GFAL) - EUR
0.00504218
1 Games for a living(GFAL) - USD
$0.005863
1 Games for a living(GFAL) - MYR
RM0.02474186
1 Games for a living(GFAL) - TRY
0.23997259
1 Games for a living(GFAL) - JPY
¥0.867724
1 Games for a living(GFAL) - ARS
ARS$7.70433378
1 Games for a living(GFAL) - RUB
0.47238191
1 Games for a living(GFAL) - INR
0.51207442
1 Games for a living(GFAL) - IDR
Rp96.11473872
1 Games for a living(GFAL) - KRW
8.22297476
1 Games for a living(GFAL) - PHP
0.33530497
1 Games for a living(GFAL) - EGP
￡E.0.28429687
1 Games for a living(GFAL) - BRL
R$0.03212924
1 Games for a living(GFAL) - CAD
C$0.00814957
1 Games for a living(GFAL) - BDT
0.71305806
1 Games for a living(GFAL) - NGN
9.00609567
1 Games for a living(GFAL) - COP
$23.64108175
1 Games for a living(GFAL) - ZAR
R.0.10406825
1 Games for a living(GFAL) - UAH
0.24143834
1 Games for a living(GFAL) - VES
Bs0.803231
1 Games for a living(GFAL) - CLP
$5.675384
1 Games for a living(GFAL) - PKR
Rs1.65289696
1 Games for a living(GFAL) - KZT
3.15042442
1 Games for a living(GFAL) - THB
฿0.19154421
1 Games for a living(GFAL) - TWD
NT$0.1788215
1 Games for a living(GFAL) - AED
د.إ0.02151721
1 Games for a living(GFAL) - CHF
Fr0.0046904
1 Games for a living(GFAL) - HKD
HK$0.04579003
1 Games for a living(GFAL) - AMD
֏2.2437701
1 Games for a living(GFAL) - MAD
.د.م0.05282563
1 Games for a living(GFAL) - MXN
$0.10998988
1 Games for a living(GFAL) - SAR
ريال0.02198625
1 Games for a living(GFAL) - PLN
0.02145858
1 Games for a living(GFAL) - RON
лв0.02550405
1 Games for a living(GFAL) - SEK
kr0.05634343
1 Games for a living(GFAL) - BGN
лв0.00984984
1 Games for a living(GFAL) - HUF
Ft2.00373888
1 Games for a living(GFAL) - CZK
0.12411971
1 Games for a living(GFAL) - KWD
د.ك0.001788215
1 Games for a living(GFAL) - ILS
0.01999283
1 Games for a living(GFAL) - AOA
Kz5.37396717
1 Games for a living(GFAL) - BHD
.د.ب0.002210351
1 Games for a living(GFAL) - BMD
$0.005863
1 Games for a living(GFAL) - DKK
kr0.03769909
1 Games for a living(GFAL) - HNL
L0.15413827
1 Games for a living(GFAL) - MUR
0.26811499
1 Games for a living(GFAL) - NAD
$0.10359921
1 Games for a living(GFAL) - NOK
kr0.05968534
1 Games for a living(GFAL) - NZD
$0.01002573
1 Games for a living(GFAL) - PAB
B/.0.005863
1 Games for a living(GFAL) - PGK
K0.02427282
1 Games for a living(GFAL) - QAR
ر.ق0.02134132
1 Games for a living(GFAL) - RSD
дин.0.59151807

Games for a living-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Games for a living toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Games for a living-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Games for a living”

Paljonko Games for a living (GFAL) on arvoltaan tänään?
GFAL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.005863 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GFAL-USD-parin nykyinen hinta?
GFAL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.005863. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Games for a living-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GFAL markkina-arvo on $ 23.12M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GFAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GFAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.94B USD.
Mikä oli GFAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GFAL saavutti ATH-hinnaksi 0.04893349647156967 USD.
Mikä oli GFAL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GFAL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002948017468774518 USD.
Mikä on GFAL-rahakkeen treidausvolyymi?
GFAL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 65.52K USD.
Nouseeko GFAL tänä vuonna korkeammalle?
GFAL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GFAL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:47:17 (UTC+8)

Games for a living (GFAL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

GFAL-USD-laskin

Summa

GFAL
GFAL
USD
USD

1 GFAL = 0.005863 USD

Treidaa GFAL-rahaketta

GFALUSDT
$0.005863
$0.005863$0.005863
+0.10%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu