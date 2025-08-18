GEODNET (GEOD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1488. Viimeisen 24 tunnin aikana GEOD on vaihdellut alimmillaan $ 0.1398 ja korkeimmillaan $ 0.1502 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GEOD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.374641892980259, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.008935486253898114.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GEOD on muuttunut +2.54% viimeisen tunnin aikana, +2.33% 24 tunnin aikana ja -9.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
GEODNET (GEOD) -rahakkeen markkinatiedot
No.605
$ 47.19M
$ 47.19M$ 47.19M
$ 127.77K
$ 127.77K$ 127.77K
$ 147.21M
$ 147.21M$ 147.21M
317.16M
317.16M 317.16M
989,289,568
989,289,568 989,289,568
MATIC
GEODNET-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 47.19M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 127.77K. GEOD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 317.16M ja sen kokonaistarjonta on 989289568. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 147.21M.
GEODNET (GEOD) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän GEODNET-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.003388
+2.33%
30 päivää
$ -0.0186
-11.12%
60 päivää
$ -0.0237
-13.74%
90 päivää
$ -0.0565
-27.53%
GEODNET-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään GEOD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.003388 (+2.33%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
GEODNET 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0186 (-11.12%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
GEODNET-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GEOD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0237 (-13.74%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
GEODNET-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0565 (-27.53%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle GEODNET (GEOD)?
GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems.
GEODNET on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja GEODNET-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista GEOD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue GEODNET-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään GEODNET-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
GEODNET-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon GEODNET (GEOD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GEODNET (GEOD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GEODNET-rahakkeelle.
GEODNET (GEOD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GEOD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
GEODNET (GEOD) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa GEODNET:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa GEODNET MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.