GEODNET-logo

GEODNET – hinta (GEOD)

1GEOD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1488
+2.33%1D
USD
Reaaliaikainen GEODNET (GEOD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:47:09 (UTC+8)

GEODNET (GEOD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1398
24 h:n matalin
$ 0.1502
24 h:n korkein

$ 0.1398
$ 0.1502
$ 0.374641892980259
$ 0.008935486253898114
+2.54%

+2.33%

-9.16%

-9.16%

GEODNET (GEOD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1488. Viimeisen 24 tunnin aikana GEOD on vaihdellut alimmillaan $ 0.1398 ja korkeimmillaan $ 0.1502 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GEOD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.374641892980259, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.008935486253898114.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GEOD on muuttunut +2.54% viimeisen tunnin aikana, +2.33% 24 tunnin aikana ja -9.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GEODNET (GEOD) -rahakkeen markkinatiedot

No.605

$ 47.19M
$ 127.77K
$ 147.21M
317.16M
989,289,568
MATIC

GEODNET-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 47.19M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 127.77K. GEOD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 317.16M ja sen kokonaistarjonta on 989289568. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 147.21M.

GEODNET (GEOD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän GEODNET-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.003388+2.33%
30 päivää$ -0.0186-11.12%
60 päivää$ -0.0237-13.74%
90 päivää$ -0.0565-27.53%
GEODNET-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GEOD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.003388 (+2.33%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

GEODNET 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0186 (-11.12%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

GEODNET-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GEOD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0237 (-13.74%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

GEODNET-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0565 (-27.53%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle GEODNET (GEOD)?

Tarkista GEODNET-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on GEODNET (GEOD)

GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems.

GEODNET on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja GEODNET-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GEOD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue GEODNET-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään GEODNET-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

GEODNET-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GEODNET (GEOD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GEODNET (GEOD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GEODNET-rahakkeelle.

Tarkista GEODNET-rahakkeen hintaennuste nyt!

GEODNET (GEOD) -rahakkeen tokenomiikka

GEODNET (GEOD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GEOD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

GEODNET (GEOD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa GEODNET:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa GEODNET MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GEOD paikallisiin valuuttoihin

1 GEODNET(GEOD) - VND
3,915.672
1 GEODNET(GEOD) - AUD
A$0.23064
1 GEODNET(GEOD) - GBP
0.110112
1 GEODNET(GEOD) - EUR
0.127968
1 GEODNET(GEOD) - USD
$0.1488
1 GEODNET(GEOD) - MYR
RM0.627936
1 GEODNET(GEOD) - TRY
6.090384
1 GEODNET(GEOD) - JPY
¥22.0224
1 GEODNET(GEOD) - ARS
ARS$195.532128
1 GEODNET(GEOD) - RUB
11.988816
1 GEODNET(GEOD) - INR
12.996192
1 GEODNET(GEOD) - IDR
Rp2,439.343872
1 GEODNET(GEOD) - KRW
208.694976
1 GEODNET(GEOD) - PHP
8.509872
1 GEODNET(GEOD) - EGP
￡E.7.215312
1 GEODNET(GEOD) - BRL
R$0.815424
1 GEODNET(GEOD) - CAD
C$0.206832
1 GEODNET(GEOD) - BDT
18.097056
1 GEODNET(GEOD) - NGN
228.570192
1 GEODNET(GEOD) - COP
$599.9988
1 GEODNET(GEOD) - ZAR
R.2.6412
1 GEODNET(GEOD) - UAH
6.127584
1 GEODNET(GEOD) - VES
Bs20.3856
1 GEODNET(GEOD) - CLP
$144.0384
1 GEODNET(GEOD) - PKR
Rs41.949696
1 GEODNET(GEOD) - KZT
79.956192
1 GEODNET(GEOD) - THB
฿4.861296
1 GEODNET(GEOD) - TWD
NT$4.5384
1 GEODNET(GEOD) - AED
د.إ0.546096
1 GEODNET(GEOD) - CHF
Fr0.11904
1 GEODNET(GEOD) - HKD
HK$1.162128
1 GEODNET(GEOD) - AMD
֏56.94576
1 GEODNET(GEOD) - MAD
.د.م1.340688
1 GEODNET(GEOD) - MXN
$2.791488
1 GEODNET(GEOD) - SAR
ريال0.558
1 GEODNET(GEOD) - PLN
0.544608
1 GEODNET(GEOD) - RON
лв0.64728
1 GEODNET(GEOD) - SEK
kr1.429968
1 GEODNET(GEOD) - BGN
лв0.249984
1 GEODNET(GEOD) - HUF
Ft50.853888
1 GEODNET(GEOD) - CZK
3.150096
1 GEODNET(GEOD) - KWD
د.ك0.045384
1 GEODNET(GEOD) - ILS
0.507408
1 GEODNET(GEOD) - AOA
Kz136.388592
1 GEODNET(GEOD) - BHD
.د.ب0.0560976
1 GEODNET(GEOD) - BMD
$0.1488
1 GEODNET(GEOD) - DKK
kr0.956784
1 GEODNET(GEOD) - HNL
L3.911952
1 GEODNET(GEOD) - MUR
6.804624
1 GEODNET(GEOD) - NAD
$2.629296
1 GEODNET(GEOD) - NOK
kr1.514784
1 GEODNET(GEOD) - NZD
$0.254448
1 GEODNET(GEOD) - PAB
B/.0.1488
1 GEODNET(GEOD) - PGK
K0.616032
1 GEODNET(GEOD) - QAR
ر.ق0.541632
1 GEODNET(GEOD) - RSD
дин.15.012432

GEODNET-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton GEODNET toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen GEODNET-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GEODNET”

Paljonko GEODNET (GEOD) on arvoltaan tänään?
GEOD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1488 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GEOD-USD-parin nykyinen hinta?
GEOD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1488. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GEODNET-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GEOD markkina-arvo on $ 47.19M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GEOD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GEOD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 317.16M USD.
Mikä oli GEOD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GEOD saavutti ATH-hinnaksi 0.374641892980259 USD.
Mikä oli GEOD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GEOD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.008935486253898114 USD.
Mikä on GEOD-rahakkeen treidausvolyymi?
GEOD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 127.77K USD.
Nouseeko GEOD tänä vuonna korkeammalle?
GEOD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GEOD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
GEODNET (GEOD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 GEOD = 0.1487 USD

