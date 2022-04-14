GEODNET (GEOD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GEODNET (GEOD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GEODNET (GEOD) -rahakkeen tiedot GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems. Virallinen verkkosivusto: https://www.geodnet.com Valkoinen paperi: https://www.geodnet.com/file/Geodnet%20whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/7JA5eZdCzztSfQbJvS8aVVxMFfd81Rs9VvwnocV1mKHu Osta GEOD-rahaketta nyt!

GEODNET (GEOD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GEODNET (GEOD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 47.70M $ 47.70M $ 47.70M Kokonaistarjonta: $ 989.29M $ 989.29M $ 989.29M Kierrossa oleva tarjonta: $ 317.16M $ 317.16M $ 317.16M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 148.79M $ 148.79M $ 148.79M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3899 $ 0.3899 $ 0.3899 Kaikkien aikojen alin: $ 0.008935486253898114 $ 0.008935486253898114 $ 0.008935486253898114 Nykyinen hinta: $ 0.1504 $ 0.1504 $ 0.1504 Lue lisää GEODNET (GEOD) -rahakkeen hinnasta

GEODNET (GEOD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GEODNET (GEOD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GEOD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GEOD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GEOD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GEOD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GEOD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GEODNET (GEOD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GEOD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GEOD-rahakkeita MEXCistä nyt!

GEODNET (GEOD) -rahakkeen hintahistoria GEOD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GEOD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GEOD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GEOD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GEOD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GEOD-rahakkeen hintaennuste nyt!

