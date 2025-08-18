Lisätietoja GAMEVIRTUAL-rahakkeesta

GAME by Virtuals-logo

GAME by Virtuals – hinta (GAMEVIRTUAL)

1GAMEVIRTUAL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0242
$0.0242$0.0242
-0.81%1D
USD
Reaaliaikainen GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:45:53 (UTC+8)

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02401
$ 0.02401$ 0.02401
24 h:n matalin
$ 0.0279
$ 0.0279$ 0.0279
24 h:n korkein

$ 0.02401
$ 0.02401$ 0.02401

$ 0.0279
$ 0.0279$ 0.0279

$ 0.38797672184701637
$ 0.38797672184701637$ 0.38797672184701637

$ 0.000026129375144809
$ 0.000026129375144809$ 0.000026129375144809

-1.07%

-0.80%

-3.51%

-3.51%

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0242. Viimeisen 24 tunnin aikana GAMEVIRTUAL on vaihdellut alimmillaan $ 0.02401 ja korkeimmillaan $ 0.0279 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GAMEVIRTUAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.38797672184701637, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000026129375144809.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GAMEVIRTUAL on muuttunut -1.07% viimeisen tunnin aikana, -0.80% 24 tunnin aikana ja -3.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen markkinatiedot

No.3577

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.10K
$ 56.10K$ 56.10K

$ 24.20M
$ 24.20M$ 24.20M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BASE

GAME by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.10K. GAMEVIRTUAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 24.20M.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän GAME by Virtuals-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0001976-0.80%
30 päivää$ -0.01662-40.72%
60 päivää$ -0.00577-19.26%
90 päivää$ -0.01553-39.09%
GAME by Virtuals-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GAMEVIRTUAL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001976 (-0.80%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

GAME by Virtuals 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01662 (-40.72%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

GAME by Virtuals-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GAMEVIRTUAL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00577 (-19.26%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

GAME by Virtuals-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01553 (-39.09%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)?

Tarkista GAME by Virtuals-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits.

GAME by Virtuals on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja GAME by Virtuals-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GAMEVIRTUAL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue GAME by Virtuals-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään GAME by Virtuals-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

GAME by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GAME by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista GAME by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen tokenomiikka

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GAMEVIRTUAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa GAME by Virtuals:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa GAME by Virtuals MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GAMEVIRTUAL paikallisiin valuuttoihin

1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - VND
636.823
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - AUD
A$0.03751
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - GBP
0.017908
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - EUR
0.020812
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - USD
$0.0242
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - MYR
RM0.102124
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - TRY
0.990506
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - JPY
¥3.5816
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - ARS
ARS$31.758386
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - RUB
1.949794
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - INR
2.113628
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - IDR
Rp396.721248
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - KRW
33.940984
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - PHP
1.383998
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - EGP
￡E.1.173458
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - BRL
R$0.132616
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - CAD
C$0.033638
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - BDT
2.943204
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - NGN
37.173378
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - COP
$97.58045
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - ZAR
R.0.42955
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - UAH
0.996556
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - VES
Bs3.3154
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - CLP
$23.4256
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - PKR
Rs6.822464
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - KZT
13.003628
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - THB
฿0.790614
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - TWD
NT$0.7381
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - AED
د.إ0.088814
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - CHF
Fr0.01936
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - HKD
HK$0.189002
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - AMD
֏9.26134
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - MAD
.د.م0.218042
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - MXN
$0.453992
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - SAR
ريال0.09075
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - PLN
0.088572
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - RON
лв0.10527
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - SEK
kr0.232804
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - BGN
лв0.040656
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - HUF
Ft8.270592
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - CZK
0.512072
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - KWD
د.ك0.007381
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - ILS
0.082522
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - AOA
Kz22.059994
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - BHD
.د.ب0.0090992
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - BMD
$0.0242
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - DKK
kr0.155606
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - HNL
L0.632588
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - MUR
1.106666
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - NAD
$0.428098
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - NOK
kr0.246356
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - NZD
$0.041382
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - PAB
B/.0.0242
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - PGK
K0.102124
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - QAR
ر.ق0.088088
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) - RSD
дин.2.442506

GAME by Virtuals-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton GAME by Virtuals toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen GAME by Virtuals-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GAME by Virtuals”

Paljonko GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) on arvoltaan tänään?
GAMEVIRTUAL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0242 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GAMEVIRTUAL-USD-parin nykyinen hinta?
GAMEVIRTUAL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0242. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GAME by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GAMEVIRTUAL markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GAMEVIRTUAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GAMEVIRTUAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli GAMEVIRTUAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GAMEVIRTUAL saavutti ATH-hinnaksi 0.38797672184701637 USD.
Mikä oli GAMEVIRTUAL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GAMEVIRTUAL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000026129375144809 USD.
Mikä on GAMEVIRTUAL-rahakkeen treidausvolyymi?
GAMEVIRTUAL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.10K USD.
Nouseeko GAMEVIRTUAL tänä vuonna korkeammalle?
GAMEVIRTUAL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GAMEVIRTUAL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:45:53 (UTC+8)

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

