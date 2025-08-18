GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0242. Viimeisen 24 tunnin aikana GAMEVIRTUAL on vaihdellut alimmillaan $ 0.02401 ja korkeimmillaan $ 0.0279 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GAMEVIRTUAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.38797672184701637, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000026129375144809.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GAMEVIRTUAL on muuttunut -1.07% viimeisen tunnin aikana, -0.80% 24 tunnin aikana ja -3.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen markkinatiedot
No.3577
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 56.10K
$ 56.10K$ 56.10K
$ 24.20M
$ 24.20M$ 24.20M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
BASE
GAME by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.10K. GAMEVIRTUAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 24.20M.
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän GAME by Virtuals-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0001976
-0.80%
30 päivää
$ -0.01662
-40.72%
60 päivää
$ -0.00577
-19.26%
90 päivää
$ -0.01553
-39.09%
GAME by Virtuals-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään GAMEVIRTUAL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001976 (-0.80%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
GAME by Virtuals 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01662 (-40.72%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
GAME by Virtuals-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GAMEVIRTUAL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00577 (-19.26%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
GAME by Virtuals-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01553 (-39.09%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)?
GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits.
GAME by Virtuals on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja GAME by Virtuals-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista GAMEVIRTUAL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue GAME by Virtuals-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään GAME by Virtuals-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
GAME by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GAME by Virtuals-rahakkeelle.
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen tokenomiikka
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GAMEVIRTUAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa GAME by Virtuals:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa GAME by Virtuals MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
