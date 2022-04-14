GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen tiedot GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits. Virallinen verkkosivusto: https://app.virtuals.io/virtuals/273 Block Explorer: https://basescan.org/token/0x1c4cca7c5db003824208adda61bd749e55f463a3 Osta GAMEVIRTUAL-rahaketta nyt!

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 23.17M $ 23.17M $ 23.17M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.49 $ 0.49 $ 0.49 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 Nykyinen hinta: $ 0.02317 $ 0.02317 $ 0.02317 Lue lisää GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen hinnasta

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GAMEVIRTUAL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GAMEVIRTUAL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GAMEVIRTUAL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GAMEVIRTUAL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GAMEVIRTUAL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GAMEVIRTUAL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GAMEVIRTUAL-rahakkeita MEXCistä nyt!

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) -rahakkeen hintahistoria GAMEVIRTUAL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GAMEVIRTUAL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GAMEVIRTUAL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GAMEVIRTUAL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GAMEVIRTUAL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GAMEVIRTUAL-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

