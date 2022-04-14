GAINS (GAINS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GAINS (GAINS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GAINS (GAINS) -rahakkeen tiedot GAINS is a launchpad & decentralized VC with a 6-year track record of $30M+ invested in 300+ projects including giants like Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira and many more. Virallinen verkkosivusto: https://www.gains-associates.com/ Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1YQaEmyY88GLf4vzXf7KYi5Qkjo2ixsDK/view Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x056c1d42fb1326f57da7f19ebb7dda4673f1ff55 Osta GAINS-rahaketta nyt!

GAINS (GAINS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GAINS (GAINS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 38.69M $ 38.69M $ 38.69M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.492 $ 0.492 $ 0.492 Kaikkien aikojen alin: $ 0.010955131140724623 $ 0.010955131140724623 $ 0.010955131140724623 Nykyinen hinta: $ 0.02816 $ 0.02816 $ 0.02816 Lue lisää GAINS (GAINS) -rahakkeen hinnasta

GAINS (GAINS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GAINS (GAINS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GAINS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GAINS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GAINS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GAINS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GAINS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GAINS (GAINS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GAINS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GAINS-rahakkeita MEXCistä nyt!

GAINS (GAINS) -rahakkeen hintahistoria GAINS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GAINS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GAINS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GAINS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GAINS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GAINS-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!