Gaia (GAIA) -rahakkeen tiedot Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect. Virallinen verkkosivusto: https://www.gaianet.ai/ Valkoinen paperi: https://docs.gaianet.ai/litepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x2EE7097BfdD98fCE2AC08A1896038a7cd9aaEd81 Osta GAIA-rahaketta nyt!

Gaia (GAIA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Gaia (GAIA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 12.28M $ 12.28M $ 12.28M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 170.00M $ 170.00M $ 170.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 72.24M $ 72.24M $ 72.24M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.157 $ 0.157 $ 0.157 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03931568467223474 $ 0.03931568467223474 $ 0.03931568467223474 Nykyinen hinta: $ 0.07224 $ 0.07224 $ 0.07224 Lue lisää Gaia (GAIA) -rahakkeen hinnasta

Gaia (GAIA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Gaia (GAIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GAIA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GAIA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GAIA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GAIA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Gaia (GAIA) -rahakkeen hintahistoria GAIA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GAIA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GAIA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GAIA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GAIA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GAIA-rahakkeen hintaennuste nyt!

