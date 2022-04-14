FWOG (FWOG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FWOG (FWOG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FWOG (FWOG) -rahakkeen tiedot FWOG is a meme coin on the Solana chain. Virallinen verkkosivusto: https://fwogsol.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/A8C3xuqscfmyLrte3VmTqrAq8kgMASius9AFNANwpump Osta FWOG-rahaketta nyt!

FWOG (FWOG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FWOG (FWOG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 45.59M $ 45.59M $ 45.59M Kokonaistarjonta: $ 975.64M $ 975.64M $ 975.64M Kierrossa oleva tarjonta: $ 975.64M $ 975.64M $ 975.64M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 45.59M $ 45.59M $ 45.59M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.7678 $ 0.7678 $ 0.7678 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000086822542738835 $ 0.000086822542738835 $ 0.000086822542738835 Nykyinen hinta: $ 0.04673 $ 0.04673 $ 0.04673 Lue lisää FWOG (FWOG) -rahakkeen hinnasta

FWOG (FWOG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FWOG (FWOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FWOG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FWOG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FWOG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FWOG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FWOG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FWOG (FWOG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FWOG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FWOG-rahakkeita MEXCistä nyt!

FWOG (FWOG) -rahakkeen hintahistoria FWOG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FWOG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FWOG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FWOG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FWOG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FWOG-rahakkeen hintaennuste nyt!

