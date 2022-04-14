FTX Token (FTT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FTX Token (FTT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FTX Token (FTT) -rahakkeen tiedot FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX. Valkoinen paperi: https://docs.google.com/document/d/1u5MOkENoWP8PGcjuoKqRkNP5Gl1LLRB9JvAHwffQ7ec/view Block Explorer: https://solscan.io/token/AGFEad2et2ZJif9jaGpdMixQqvW5i81aBdvKe7PHNfz3 Osta FTT-rahaketta nyt!

FTX Token (FTT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FTX Token (FTT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 301.63M $ 301.63M $ 301.63M Kokonaistarjonta: $ 328.90M $ 328.90M $ 328.90M Kierrossa oleva tarjonta: $ 328.90M $ 328.90M $ 328.90M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 301.63M $ 301.63M $ 301.63M Kaikkien aikojen korkein: $ 84.967 $ 84.967 $ 84.967 Kaikkien aikojen alin: $ 0.6988230808940652 $ 0.6988230808940652 $ 0.6988230808940652 Nykyinen hinta: $ 0.9171 $ 0.9171 $ 0.9171 Lue lisää FTX Token (FTT) -rahakkeen hinnasta

FTX Token (FTT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FTX Token (FTT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FTT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FTT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FTT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FTT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

FTX Token (FTT) -rahakkeen hintahistoria FTT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FTT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

