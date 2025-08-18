FTX Token (FTT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.8997. Viimeisen 24 tunnin aikana FTT on vaihdellut alimmillaan $ 0.8825 ja korkeimmillaan $ 0.9278 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FTT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 85.0168524, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.6988230808940652.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FTT on muuttunut -0.55% viimeisen tunnin aikana, -0.27% 24 tunnin aikana ja -2.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
FTX Token (FTT) -rahakkeen markkinatiedot
No.164
$ 295.91M
$ 524.09K
$ 295.91M
328.90M
328,895,103.813207
0.01%
ETH
FTX Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 295.91M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 524.09K. FTT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 328.90M ja sen kokonaistarjonta on 328895103.813207. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 295.91M.
FTX Token (FTT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän FTX Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.002529
-0.27%
30 päivää
$ -0.1602
-15.12%
60 päivää
$ +0.1786
+24.76%
90 päivää
$ -0.2775
-23.58%
FTX Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään FTT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002529 (-0.27%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
FTX Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1602 (-15.12%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
FTX Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FTT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1786 (+24.76%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
FTX Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.2775 (-23.58%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle FTX Token (FTT)?
FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.
FTX Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon FTX Token (FTT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FTX Token (FTT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FTX Token-rahakkeelle.
FTX Token (FTT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FTT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.