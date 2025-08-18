Lisätietoja FTT-rahakkeesta

FTX Token-logo

FTX Token – hinta (FTT)

1FTT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.9006
-0.28%1D
USD
Reaaliaikainen FTX Token (FTT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:44:16 (UTC+8)

FTX Token (FTT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.8825
24 h:n matalin
$ 0.9278
24 h:n korkein

$ 0.8825
$ 0.9278
$ 85.0168524
$ 0.6988230808940652
-0.55%

-0.27%

-2.37%

-2.37%

FTX Token (FTT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.8997. Viimeisen 24 tunnin aikana FTT on vaihdellut alimmillaan $ 0.8825 ja korkeimmillaan $ 0.9278 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FTT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 85.0168524, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.6988230808940652.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FTT on muuttunut -0.55% viimeisen tunnin aikana, -0.27% 24 tunnin aikana ja -2.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FTX Token (FTT) -rahakkeen markkinatiedot

No.164

$ 295.91M
$ 524.09K
$ 295.91M
328.90M
328,895,103.813207
0.01%

ETH

FTX Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 295.91M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 524.09K. FTT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 328.90M ja sen kokonaistarjonta on 328895103.813207. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 295.91M.

FTX Token (FTT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän FTX Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.002529-0.27%
30 päivää$ -0.1602-15.12%
60 päivää$ +0.1786+24.76%
90 päivää$ -0.2775-23.58%
FTX Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FTT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002529 (-0.27%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

FTX Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1602 (-15.12%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

FTX Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FTT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1786 (+24.76%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

FTX Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.2775 (-23.58%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle FTX Token (FTT)?

Tarkista FTX Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on FTX Token (FTT)

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

FTX Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja FTX Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FTT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue FTX Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään FTX Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

FTX Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FTX Token (FTT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FTX Token (FTT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FTX Token-rahakkeelle.

Tarkista FTX Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

FTX Token (FTT) -rahakkeen tokenomiikka

FTX Token (FTT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FTT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

FTX Token (FTT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa FTX Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa FTX Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FTT paikallisiin valuuttoihin

1 FTX Token(FTT) - VND
23,675.6055
1 FTX Token(FTT) - AUD
A$1.394535
1 FTX Token(FTT) - GBP
0.665778
1 FTX Token(FTT) - EUR
0.773742
1 FTX Token(FTT) - USD
$0.8997
1 FTX Token(FTT) - MYR
RM3.796734
1 FTX Token(FTT) - TRY
36.824721
1 FTX Token(FTT) - JPY
¥133.1556
1 FTX Token(FTT) - ARS
ARS$1,180.703301
1 FTX Token(FTT) - RUB
72.497826
1 FTX Token(FTT) - INR
78.570801
1 FTX Token(FTT) - IDR
Rp14,749.177968
1 FTX Token(FTT) - KRW
1,261.847244
1 FTX Token(FTT) - PHP
51.453843
1 FTX Token(FTT) - EGP
￡E.43.626453
1 FTX Token(FTT) - BRL
R$4.939353
1 FTX Token(FTT) - CAD
C$1.250583
1 FTX Token(FTT) - BDT
109.421514
1 FTX Token(FTT) - NGN
1,379.905878
1 FTX Token(FTT) - COP
$3,627.815325
1 FTX Token(FTT) - ZAR
R.15.969675
1 FTX Token(FTT) - UAH
37.049646
1 FTX Token(FTT) - VES
Bs123.2589
1 FTX Token(FTT) - CLP
$870.9096
1 FTX Token(FTT) - PKR
Rs255.15492
1 FTX Token(FTT) - KZT
483.444798
1 FTX Token(FTT) - THB
฿29.384202
1 FTX Token(FTT) - TWD
NT$27.44085
1 FTX Token(FTT) - AED
د.إ3.301899
1 FTX Token(FTT) - CHF
Fr0.71976
1 FTX Token(FTT) - HKD
HK$7.026657
1 FTX Token(FTT) - AMD
֏344.31519
1 FTX Token(FTT) - MAD
.د.م8.106297
1 FTX Token(FTT) - MXN
$16.887369
1 FTX Token(FTT) - SAR
ريال3.373875
1 FTX Token(FTT) - PLN
3.292902
1 FTX Token(FTT) - RON
лв3.913695
1 FTX Token(FTT) - SEK
kr8.655114
1 FTX Token(FTT) - BGN
лв1.511496
1 FTX Token(FTT) - HUF
Ft307.481472
1 FTX Token(FTT) - CZK
19.037652
1 FTX Token(FTT) - KWD
د.ك0.2744085
1 FTX Token(FTT) - ILS
3.067977
1 FTX Token(FTT) - AOA
Kz820.139529
1 FTX Token(FTT) - BHD
.د.ب0.3382872
1 FTX Token(FTT) - BMD
$0.8997
1 FTX Token(FTT) - DKK
kr5.785071
1 FTX Token(FTT) - HNL
L23.518158
1 FTX Token(FTT) - MUR
41.143281
1 FTX Token(FTT) - NAD
$15.915693
1 FTX Token(FTT) - NOK
kr9.158946
1 FTX Token(FTT) - NZD
$1.538487
1 FTX Token(FTT) - PAB
B/.0.8997
1 FTX Token(FTT) - PGK
K3.796734
1 FTX Token(FTT) - QAR
ر.ق3.274908
1 FTX Token(FTT) - RSD
дин.90.806721

FTX Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton FTX Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FTX Token”

Paljonko FTX Token (FTT) on arvoltaan tänään?
FTT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.8997 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FTT-USD-parin nykyinen hinta?
FTT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.8997. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FTX Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FTT markkina-arvo on $ 295.91M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FTT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FTT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 328.90M USD.
Mikä oli FTT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FTT saavutti ATH-hinnaksi 85.0168524 USD.
Mikä oli FTT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FTT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.6988230808940652 USD.
Mikä on FTT-rahakkeen treidausvolyymi?
FTT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 524.09K USD.
Nouseeko FTT tänä vuonna korkeammalle?
FTT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FTT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
FTX Token (FTT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

