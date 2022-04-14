Fruits (FRTS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Fruits (FRTS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Fruits (FRTS) -rahakkeen tiedot The Fruits Eco-Blockchain Project uses a PoC (Proof-of-Capacity) algorithm to create an eco-friendly and sustainable economy that is open to everyone. It performs a sustainable economic cycle with extremely low power consumption, high security, and no transaction fees. Our economic cycle created by such PoC provides a unique blockchain economy that aims to revitalize global charity. Virallinen verkkosivusto: https://fruitsblockchain.com/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.fruitsblockchain.com/ Block Explorer: https://fruitscan.io/ Osta FRTS-rahaketta nyt!

Fruits (FRTS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Fruits (FRTS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 143.76K $ 143.76K $ 143.76K Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 21.07B $ 21.07B $ 21.07B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 682.40K $ 682.40K $ 682.40K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.02765 $ 0.02765 $ 0.02765 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000038078397116 $ 0.000000038078397116 $ 0.000000038078397116 Nykyinen hinta: $ 0.000006824 $ 0.000006824 $ 0.000006824 Lue lisää Fruits (FRTS) -rahakkeen hinnasta

Fruits (FRTS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Fruits (FRTS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FRTS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FRTS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FRTS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FRTS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FRTS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Fruits (FRTS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FRTS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FRTS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Fruits (FRTS) -rahakkeen hintahistoria FRTS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FRTS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FRTS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FRTS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FRTS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FRTS-rahakkeen hintaennuste nyt!

