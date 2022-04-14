FREEdom Coin (FREEDOM) -rahakkeen tokenomiikka

FREEdom Coin (FREEDOM) -rahakkeen tiedot

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

Virallinen verkkosivusto:
https://freedom-coin.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/FrEeWJreTHUyPgdJ3DWrdRg6X8qogF5zG5qdxMCgXtTy

FREEdom Coin (FREEDOM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu FREEdom Coin (FREEDOM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 493.77K
Kokonaistarjonta:
$ 10.00T
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 9.94T
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 496.80K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00000057498
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000000030961028413
Nykyinen hinta:
$ 0.00000004968
FREEdom Coin (FREEDOM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

FREEdom Coin (FREEDOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä FREEDOM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FREEDOM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät FREEDOM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FREEDOM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.