FREEdom Coin (FREEDOM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FREEdom Coin (FREEDOM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FREEdom Coin (FREEDOM) -rahakkeen tiedot FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops. Virallinen verkkosivusto: https://freedom-coin.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FrEeWJreTHUyPgdJ3DWrdRg6X8qogF5zG5qdxMCgXtTy Osta FREEDOM-rahaketta nyt!

FREEdom Coin (FREEDOM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FREEdom Coin (FREEDOM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 493.77K $ 493.77K $ 493.77K Kokonaistarjonta: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.94T $ 9.94T $ 9.94T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 496.80K $ 496.80K $ 496.80K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00000057498 $ 0.00000057498 $ 0.00000057498 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000030961028413 $ 0.000000030961028413 $ 0.000000030961028413 Nykyinen hinta: $ 0.00000004968 $ 0.00000004968 $ 0.00000004968 Lue lisää FREEdom Coin (FREEDOM) -rahakkeen hinnasta

FREEdom Coin (FREEDOM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FREEdom Coin (FREEDOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FREEDOM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FREEDOM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FREEDOM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FREEDOM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FREEDOM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FREEdom Coin (FREEDOM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FREEDOM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FREEDOM-rahakkeita MEXCistä nyt!

FREEdom Coin (FREEDOM) -rahakkeen hintahistoria FREEDOM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FREEDOM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FREEDOM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FREEDOM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FREEDOM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FREEDOM-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!