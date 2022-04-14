Forta (FORT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Forta (FORT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Forta (FORT) -rahakkeen tiedot Forta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time. Virallinen verkkosivusto: https://forta.org/ Valkoinen paperi: https://docs.forta.network/en/latest/ Block Explorer: https://explorer.forta.network/ Osta FORT-rahaketta nyt!

Forta (FORT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Forta (FORT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 41.35M $ 41.35M $ 41.35M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 614.27M $ 614.27M $ 614.27M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 67.32M $ 67.32M $ 67.32M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.7333 $ 0.7333 $ 0.7333 Kaikkien aikojen alin: $ 0.06065180753504669 $ 0.06065180753504669 $ 0.06065180753504669 Nykyinen hinta: $ 0.06732 $ 0.06732 $ 0.06732 Lue lisää Forta (FORT) -rahakkeen hinnasta

Forta (FORT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Forta (FORT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FORT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FORT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FORT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FORT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FORT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Forta (FORT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FORT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FORT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Forta (FORT) -rahakkeen hintahistoria FORT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FORT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FORT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FORT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FORT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FORT-rahakkeen hintaennuste nyt!

