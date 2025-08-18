Lisätietoja FORM-rahakkeesta

FORM-logo

FORM – hinta (FORM)

1FORM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3.6032
$3.6032$3.6032
+0.47%1D
USD
Reaaliaikainen FORM (FORM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:43:01 (UTC+8)

FORM (FORM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 3.5024
$ 3.5024$ 3.5024
24 h:n matalin
$ 3.6141
$ 3.6141$ 3.6141
24 h:n korkein

$ 3.5024
$ 3.5024$ 3.5024

$ 3.6141
$ 3.6141$ 3.6141

$ 4.190275115870975
$ 4.190275115870975$ 4.190275115870975

$ 0.14300383150589102
$ 0.14300383150589102$ 0.14300383150589102

+0.37%

+0.47%

-4.80%

-4.80%

FORM (FORM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 3.604. Viimeisen 24 tunnin aikana FORM on vaihdellut alimmillaan $ 3.5024 ja korkeimmillaan $ 3.6141 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FORM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.190275115870975, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.14300383150589102.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FORM on muuttunut +0.37% viimeisen tunnin aikana, +0.47% 24 tunnin aikana ja -4.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FORM (FORM) -rahakkeen markkinatiedot

No.65

$ 1.38B
$ 1.38B$ 1.38B

$ 973.37K
$ 973.37K$ 973.37K

$ 2.09B
$ 2.09B$ 2.09B

381.87M
381.87M 381.87M

580,000,000
580,000,000 580,000,000

572,301,922.0959299
572,301,922.0959299 572,301,922.0959299

65.83%

0.03%

BSC

FORM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.38B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 973.37K. FORM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 381.87M ja sen kokonaistarjonta on 572301922.0959299. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.09B.

FORM (FORM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän FORM-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.016856+0.47%
30 päivää$ +0.0559+1.57%
60 päivää$ +1.2477+52.95%
90 päivää$ +0.6916+23.74%
FORM-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FORM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.016856 (+0.47%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

FORM 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0559 (+1.57%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

FORM-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FORM-rahakkeiden hinta muuttui $ +1.2477 (+52.95%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

FORM-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.6916 (+23.74%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle FORM (FORM)?

Tarkista FORM-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on FORM (FORM)

Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX

FORM on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja FORM-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FORM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue FORM-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään FORM-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

FORM-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FORM (FORM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FORM (FORM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FORM-rahakkeelle.

Tarkista FORM-rahakkeen hintaennuste nyt!

FORM (FORM) -rahakkeen tokenomiikka

FORM (FORM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FORM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

FORM (FORM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa FORM:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa FORM MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FORM paikallisiin valuuttoihin

1 FORM(FORM) - VND
94,839.26
1 FORM(FORM) - AUD
A$5.5862
1 FORM(FORM) - GBP
2.66696
1 FORM(FORM) - EUR
3.09944
1 FORM(FORM) - USD
$3.604
1 FORM(FORM) - MYR
RM15.20888
1 FORM(FORM) - TRY
147.51172
1 FORM(FORM) - JPY
¥533.392
1 FORM(FORM) - ARS
ARS$4,729.63732
1 FORM(FORM) - RUB
290.41032
1 FORM(FORM) - INR
314.73732
1 FORM(FORM) - IDR
Rp59,081.95776
1 FORM(FORM) - KRW
5,054.68208
1 FORM(FORM) - PHP
206.11276
1 FORM(FORM) - EGP
￡E.174.75796
1 FORM(FORM) - BRL
R$19.78596
1 FORM(FORM) - CAD
C$5.00956
1 FORM(FORM) - BDT
438.31848
1 FORM(FORM) - NGN
5,527.59896
1 FORM(FORM) - COP
$14,532.229
1 FORM(FORM) - ZAR
R.63.971
1 FORM(FORM) - UAH
148.41272
1 FORM(FORM) - VES
Bs493.748
1 FORM(FORM) - CLP
$3,488.672
1 FORM(FORM) - PKR
Rs1,022.0944
1 FORM(FORM) - KZT
1,936.57336
1 FORM(FORM) - THB
฿117.70664
1 FORM(FORM) - TWD
NT$109.922
1 FORM(FORM) - AED
د.إ13.22668
1 FORM(FORM) - CHF
Fr2.8832
1 FORM(FORM) - HKD
HK$28.14724
1 FORM(FORM) - AMD
֏1,379.2508
1 FORM(FORM) - MAD
.د.م32.47204
1 FORM(FORM) - MXN
$67.64708
1 FORM(FORM) - SAR
ريال13.515
1 FORM(FORM) - PLN
13.19064
1 FORM(FORM) - RON
лв15.6774
1 FORM(FORM) - SEK
kr34.67048
1 FORM(FORM) - BGN
лв6.05472
1 FORM(FORM) - HUF
Ft1,231.70304
1 FORM(FORM) - CZK
76.26064
1 FORM(FORM) - KWD
د.ك1.09922
1 FORM(FORM) - ILS
12.28964
1 FORM(FORM) - AOA
Kz3,285.29828
1 FORM(FORM) - BHD
.د.ب1.355104
1 FORM(FORM) - BMD
$3.604
1 FORM(FORM) - DKK
kr23.17372
1 FORM(FORM) - HNL
L94.20856
1 FORM(FORM) - MUR
164.81092
1 FORM(FORM) - NAD
$63.75476
1 FORM(FORM) - NOK
kr36.68872
1 FORM(FORM) - NZD
$6.16284
1 FORM(FORM) - PAB
B/.3.604
1 FORM(FORM) - PGK
K15.20888
1 FORM(FORM) - QAR
ر.ق13.11856
1 FORM(FORM) - RSD
дин.363.75172

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton FORM toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen FORM-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FORM”

Paljonko FORM (FORM) on arvoltaan tänään?
FORM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.604 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FORM-USD-parin nykyinen hinta?
FORM -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.604. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FORM-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FORM markkina-arvo on $ 1.38B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FORM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FORM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 381.87M USD.
Mikä oli FORM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FORM saavutti ATH-hinnaksi 4.190275115870975 USD.
Mikä oli FORM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FORM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.14300383150589102 USD.
Mikä on FORM-rahakkeen treidausvolyymi?
FORM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 973.37K USD.
Nouseeko FORM tänä vuonna korkeammalle?
FORM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FORM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:43:01 (UTC+8)

FORM (FORM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 FORM = 3.604 USD

