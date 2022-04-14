FOGNET Token (FOG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FOGNET Token (FOG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FOGNET Token (FOG) -rahakkeen tiedot Real-estate NFT are issued in the form of blockchain-based NFTs on a real estate NFT investment platform using blockchain technology. Real estate investors can make piecemeal investments (small investments) in real estate by purchasing Real-estate NFT. Virallinen verkkosivusto: https://fognet.io/ Valkoinen paperi: https://fognet-official.gitbook.io/whitepaper-en Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x33277c3FF3642C80a9D63dAaceCff87f1ce8D3E9 Osta FOG-rahaketta nyt!

FOGNET Token (FOG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FOGNET Token (FOG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 247.60M $ 247.60M $ 247.60M Kaikkien aikojen korkein: $ 8 $ 8 $ 8 Kaikkien aikojen alin: $ 0.015145142992391591 $ 0.015145142992391591 $ 0.015145142992391591 Nykyinen hinta: $ 0.02476 $ 0.02476 $ 0.02476 Lue lisää FOGNET Token (FOG) -rahakkeen hinnasta

FOGNET Token (FOG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FOGNET Token (FOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FOG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FOG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FOG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FOG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FOG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FOGNET Token (FOG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FOG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FOG-rahakkeita MEXCistä nyt!

FOGNET Token (FOG) -rahakkeen hintahistoria FOG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FOG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FOG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FOG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FOG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FOG-rahakkeen hintaennuste nyt!

