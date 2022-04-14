Flux (FLUX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Flux (FLUX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Flux (FLUX) -rahakkeen tiedot Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more. Virallinen verkkosivusto: https://runonflux.com/ Valkoinen paperi: https://fluxwhitepaper.app.runonflux.io/ Block Explorer: https://explorer.runonflux.io/ Osta FLUX-rahaketta nyt!

Flux (FLUX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Flux (FLUX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 84.07M $ 84.07M $ 84.07M Kokonaistarjonta: $ 389.88M $ 389.88M $ 389.88M Kierrossa oleva tarjonta: $ 383.36M $ 383.36M $ 383.36M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 96.49M $ 96.49M $ 96.49M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.332 $ 3.332 $ 3.332 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01697851 $ 0.01697851 $ 0.01697851 Nykyinen hinta: $ 0.2193 $ 0.2193 $ 0.2193 Lue lisää Flux (FLUX) -rahakkeen hinnasta

Flux (FLUX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Flux (FLUX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FLUX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FLUX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FLUX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FLUX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FLUX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Flux (FLUX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FLUX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FLUX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Flux (FLUX) -rahakkeen hintahistoria FLUX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FLUX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FLUX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FLUX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FLUX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FLUX-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!