Flamingo (FLM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Flamingo (FLM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

Flamingo (FLM) -rahakkeen tiedot Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc. Virallinen verkkosivusto: https://flamingo.finance/ Valkoinen paperi: https://docs.flamingo.finance/ Block Explorer: https://neotube.io/nep5/4d9eab13620fe3569ba3b0e56e2877739e4145e3/page/1 Osta FLM-rahaketta nyt!

Flamingo (FLM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Flamingo (FLM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 17.71M $ 17.71M $ 17.71M Kokonaistarjonta: $ 554.89M $ 554.89M $ 554.89M Kierrossa oleva tarjonta: $ 554.89M $ 554.89M $ 554.89M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 31.91M $ 31.91M $ 31.91M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.99 $ 4.99 $ 4.99 Kaikkien aikojen alin: $ 0.013609467044339166 $ 0.013609467044339166 $ 0.013609467044339166 Nykyinen hinta: $ 0.03191 $ 0.03191 $ 0.03191 Lue lisää Flamingo (FLM) -rahakkeen hinnasta

Flamingo (FLM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Flamingo (FLM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FLM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FLM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FLM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FLM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FLM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Flamingo (FLM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FLM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FLM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Flamingo (FLM) -rahakkeen hintahistoria FLM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FLM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FLM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FLM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FLM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FLM-rahakkeen hintaennuste nyt!

