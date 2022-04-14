StaFi (FIS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu StaFi (FIS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

StaFi (FIS) -rahakkeen tiedot StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time. Virallinen verkkosivusto: https://www.stafi.io/ Valkoinen paperi: https://docs.stafi.io/ Block Explorer: https://stafi.subscan.io/ Osta FIS-rahaketta nyt!

StaFi (FIS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu StaFi (FIS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 13.87M $ 13.87M $ 13.87M Kokonaistarjonta: $ 154.00M $ 154.00M $ 154.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 118.62M $ 118.62M $ 118.62M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 18.01M $ 18.01M $ 18.01M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.7052 $ 0.7052 $ 0.7052 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0740675001411077 $ 0.0740675001411077 $ 0.0740675001411077 Nykyinen hinta: $ 0.11693 $ 0.11693 $ 0.11693 Lue lisää StaFi (FIS) -rahakkeen hinnasta

StaFi (FIS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset StaFi (FIS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FIS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FIS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FIS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FIS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

StaFi (FIS) -rahakkeen hintahistoria FIS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FIS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

