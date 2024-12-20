FIGHT

FIGHT is a meme coin on the Solana chain.

NimiFIGHT

SijoitusNo.5192

Markkina-arvo$0,00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0,00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0,00%

Kierrossa oleva tarjonta0

Enimmäistarjonta1 000 000 000

Kokonaistarjonta999 977 070,12

Kierrossa oleva määrä0%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.06530253684774048,2025-01-19

Alin hinta0.000107455764519988,2024-12-20

Julkinen lohkoketjuSOL

JohdantoFIGHT is a meme coin on the Solana chain.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

