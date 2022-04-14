Fartboy (FARTBOY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Fartboy (FARTBOY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Fartboy (FARTBOY) -rahakkeen tiedot Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold. Virallinen verkkosivusto: https://www.fartboysol.com Block Explorer: https://solscan.io/token/y1AZt42vceCmStjW4zetK3VoNarC1VxJ5iDjpiupump Osta FARTBOY-rahaketta nyt!

Fartboy (FARTBOY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Fartboy (FARTBOY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 28.67M $ 28.67M $ 28.67M Kokonaistarjonta: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 28.67M $ 28.67M $ 28.67M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000007757130385205 $ 0.000007757130385205 $ 0.000007757130385205 Nykyinen hinta: $ 0.02869 $ 0.02869 $ 0.02869 Lue lisää Fartboy (FARTBOY) -rahakkeen hinnasta

Fartboy (FARTBOY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Fartboy (FARTBOY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FARTBOY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FARTBOY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FARTBOY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FARTBOY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FARTBOY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Fartboy (FARTBOY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FARTBOY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FARTBOY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Fartboy (FARTBOY) -rahakkeen hintahistoria FARTBOY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FARTBOY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FARTBOY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FARTBOY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FARTBOY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FARTBOY-rahakkeen hintaennuste nyt!

