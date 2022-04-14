Farcana (FAR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Farcana (FAR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Farcana (FAR) -rahakkeen tiedot $FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement. Virallinen verkkosivusto: https://www.farcana.com Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/wh2xg3jpfi4n8mhf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x5F32AbeeBD3c2fac1E7459A27e1AE9f1C16ccccA

Farcana (FAR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Farcana (FAR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.92B $ 3.92B $ 3.92B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0146 $ 0.0146 $ 0.0146 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000153115112753545 $ 0.000153115112753545 $ 0.000153115112753545 Nykyinen hinta: $ 0.000281 $ 0.000281 $ 0.000281 Lue lisää Farcana (FAR) -rahakkeen hinnasta

Farcana (FAR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Farcana (FAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FAR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FAR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FAR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FAR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FAR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Farcana (FAR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FAR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Farcana (FAR) -rahakkeen hintahistoria FAR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FAR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FAR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FAR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FAR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FAR-rahakkeen hintaennuste nyt!

