Friend3 (F3) -rahakkeen tiedot Friend3 is a leading social dApp where anyone can make friends and profits in the Web3 world. We're revolutionizing the social monetization landscape by offering customizable pay-per-group communities and introducing a decentralized donation mechanism, enabling passive income for all. This boosts direct financial incentives for content creators, thereby completing the creator economy's ecological loop. Virallinen verkkosivusto: https://friend3.group/ Valkoinen paperi: https://docs.friend3.group/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9e57e83ad79ac5312ba82940ba037ed30600e167 Osta F3-rahaketta nyt!

Friend3 (F3) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Friend3 (F3) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2615 $ 0.2615 $ 0.2615 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001736935263798042 $ 0.001736935263798042 $ 0.001736935263798042 Nykyinen hinta: $ 0.00295 $ 0.00295 $ 0.00295 Lue lisää Friend3 (F3) -rahakkeen hinnasta

Friend3 (F3) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Friend3 (F3) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä F3-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta F3-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät F3-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu F3-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

