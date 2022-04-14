EYWA (EYWA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu EYWA (EYWA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

EYWA (EYWA) -rahakkeen tiedot EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens. Virallinen verkkosivusto: https://eywa.fi/ Valkoinen paperi: https://docs.crosscurve.fi Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x8cb8C4263EB26b2349d74ea2cB1B27bc40709e12 Osta EYWA-rahaketta nyt!

EYWA (EYWA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu EYWA (EYWA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 387.97K $ 387.97K $ 387.97K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 99.91M $ 99.91M $ 99.91M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.225 $ 0.225 $ 0.225 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003863020799883701 $ 0.003863020799883701 $ 0.003863020799883701 Nykyinen hinta: $ 0.003883 $ 0.003883 $ 0.003883 Lue lisää EYWA (EYWA) -rahakkeen hinnasta

EYWA (EYWA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset EYWA (EYWA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EYWA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EYWA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EYWA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EYWA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EYWA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään EYWA (EYWA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EYWA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EYWA-rahakkeita MEXCistä nyt!

EYWA (EYWA) -rahakkeen hintahistoria EYWA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EYWA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EYWA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EYWA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EYWA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EYWA-rahakkeen hintaennuste nyt!

