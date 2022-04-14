EX Sports (EXS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu EX Sports (EXS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

EX Sports (EXS) -rahakkeen tiedot EX-Sports is a Web3 sports platform that's revolutionizing the world of niche sports. They combine mobile gaming, live streaming, and NFTs to create an ecosystem where athletes and fans can connect, compete, and earn rewards. Their mission is to enhance fan engagement and create new revenue streams for athletes by offering a unique ecosystem where users can connect, compete, and own a piece of the action. Virallinen verkkosivusto: https://exstoken.io/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/qmx4m9hurxuyueev Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xF8e4FB7f8729518e48e0Ac7FD9249E1B8503Edae Osta EXS-rahaketta nyt!

EX Sports (EXS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu EX Sports (EXS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0016 $ 0.0016 $ 0.0016 Lue lisää EX Sports (EXS) -rahakkeen hinnasta

EX Sports (EXS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset EX Sports (EXS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EXS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EXS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EXS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EXS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EXS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään EX Sports (EXS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EXS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EXS-rahakkeita MEXCistä nyt!

EX Sports (EXS) -rahakkeen hintahistoria EXS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EXS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EXS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EXS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EXS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EXS-rahakkeen hintaennuste nyt!

