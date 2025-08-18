Energy Web (EWT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.236. Viimeisen 24 tunnin aikana EWT on vaihdellut alimmillaan $ 1.236 ja korkeimmillaan $ 1.325 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EWT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 22.22484866, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.500832477028.
Lyhyen aikavälin tuloksissa EWT on muuttunut -0.33% viimeisen tunnin aikana, -0.55% 24 tunnin aikana ja -17.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Energy Web (EWT) -rahakkeen markkinatiedot
No.668
$ 37.16M
$ 37.16M$ 37.16M
$ 106.31K
$ 106.31K$ 106.31K
$ 123.60M
$ 123.60M$ 123.60M
30.06M
30.06M 30.06M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
83,261,028.55492964
83,261,028.55492964 83,261,028.55492964
30.06%
EWT
Energy Web-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 106.31K. EWT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.06M ja sen kokonaistarjonta on 83261028.55492964. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 123.60M.
Energy Web (EWT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Energy Web-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00696
-0.55%
30 päivää
$ -0.546
-30.64%
60 päivää
$ +0.11
+9.76%
90 päivää
$ -0.421
-25.41%
Energy Web-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään EWT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00696 (-0.55%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Energy Web 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.546 (-30.64%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Energy Web-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EWT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.11 (+9.76%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Energy Web-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.421 (-25.41%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Energy Web (EWT)?
Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.
Energy Web on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Energy Web-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista EWT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Energy Web-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Energy Web-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Energy Web-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Energy Web (EWT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Energy Web (EWT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Energy Web-rahakkeelle.
Energy Web (EWT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EWT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Energy Web (EWT) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Energy Web:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Energy Web MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.