Energy Web-logo

Energy Web – hinta (EWT)

Reaaliaikainen Energy Web (EWT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:49:38 (UTC+8)

Energy Web (EWT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.33%

-0.55%

-17.55%

-17.55%

Energy Web (EWT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.236. Viimeisen 24 tunnin aikana EWT on vaihdellut alimmillaan $ 1.236 ja korkeimmillaan $ 1.325 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EWT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 22.22484866, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.500832477028.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EWT on muuttunut -0.33% viimeisen tunnin aikana, -0.55% 24 tunnin aikana ja -17.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Energy Web (EWT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 37.16M
$ 106.31K
$ 123.60M
30.06M
100,000,000
83,261,028.55492964
30.06%

EWT

Energy Web-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 106.31K. EWT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.06M ja sen kokonaistarjonta on 83261028.55492964. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 123.60M.

Energy Web (EWT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Energy Web-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00696-0.55%
30 päivää$ -0.546-30.64%
60 päivää$ +0.11+9.76%
90 päivää$ -0.421-25.41%
Energy Web-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään EWT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00696 (-0.55%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Energy Web 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.546 (-30.64%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Energy Web-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EWT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.11 (+9.76%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Energy Web-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.421 (-25.41%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Energy Web (EWT)?

Tarkista Energy Web-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Energy Web (EWT)

Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.

Energy Web on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Energy Web-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista EWT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Energy Web-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Energy Web-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Energy Web-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Energy Web (EWT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Energy Web (EWT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Energy Web-rahakkeelle.

Tarkista Energy Web-rahakkeen hintaennuste nyt!

Energy Web (EWT) -rahakkeen tokenomiikka

Energy Web (EWT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EWT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Energy Web (EWT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Energy Web:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Energy Web MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

EWT paikallisiin valuuttoihin

1 Energy Web(EWT) - VND
32,525.34
1 Energy Web(EWT) - AUD
A$1.9158
1 Energy Web(EWT) - GBP
0.91464
1 Energy Web(EWT) - EUR
1.06296
1 Energy Web(EWT) - USD
$1.236
1 Energy Web(EWT) - MYR
RM5.21592
1 Energy Web(EWT) - TRY
50.58948
1 Energy Web(EWT) - JPY
¥182.928
1 Energy Web(EWT) - ARS
ARS$1,624.17816
1 Energy Web(EWT) - RUB
99.58452
1 Energy Web(EWT) - INR
107.9028
1 Energy Web(EWT) - IDR
Rp20,262.29184
1 Energy Web(EWT) - KRW
1,731.09216
1 Energy Web(EWT) - PHP
70.66212
1 Energy Web(EWT) - EGP
￡E.59.93364
1 Energy Web(EWT) - BRL
R$6.76092
1 Energy Web(EWT) - CAD
C$1.70568
1 Energy Web(EWT) - BDT
150.32232
1 Energy Web(EWT) - NGN
1,898.60724
1 Energy Web(EWT) - COP
$4,983.861
1 Energy Web(EWT) - ZAR
R.21.91428
1 Energy Web(EWT) - UAH
50.89848
1 Energy Web(EWT) - VES
Bs169.332
1 Energy Web(EWT) - CLP
$1,198.92
1 Energy Web(EWT) - PKR
Rs348.45312
1 Energy Web(EWT) - KZT
664.15224
1 Energy Web(EWT) - THB
฿40.36776
1 Energy Web(EWT) - TWD
NT$37.71036
1 Energy Web(EWT) - AED
د.إ4.53612
1 Energy Web(EWT) - CHF
Fr0.9888
1 Energy Web(EWT) - HKD
HK$9.65316
1 Energy Web(EWT) - AMD
֏473.0172
1 Energy Web(EWT) - MAD
.د.م11.13636
1 Energy Web(EWT) - MXN
$23.175
1 Energy Web(EWT) - SAR
ريال4.635
1 Energy Web(EWT) - PLN
4.52376
1 Energy Web(EWT) - RON
лв5.3766
1 Energy Web(EWT) - SEK
kr11.87796
1 Energy Web(EWT) - BGN
лв2.07648
1 Energy Web(EWT) - HUF
Ft421.98276
1 Energy Web(EWT) - CZK
26.15376
1 Energy Web(EWT) - KWD
د.ك0.37698
1 Energy Web(EWT) - ILS
4.21476
1 Energy Web(EWT) - AOA
Kz1,132.90524
1 Energy Web(EWT) - BHD
.د.ب0.465972
1 Energy Web(EWT) - BMD
$1.236
1 Energy Web(EWT) - DKK
kr7.93512
1 Energy Web(EWT) - HNL
L32.49444
1 Energy Web(EWT) - MUR
56.52228
1 Energy Web(EWT) - NAD
$21.84012
1 Energy Web(EWT) - NOK
kr12.57012
1 Energy Web(EWT) - NZD
$2.11356
1 Energy Web(EWT) - PAB
B/.1.236
1 Energy Web(EWT) - PGK
K5.11704
1 Energy Web(EWT) - QAR
ر.ق4.49904
1 Energy Web(EWT) - RSD
дин.124.67532

Energy Web-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Energy Web toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Energy Web-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Energy Web”

Paljonko Energy Web (EWT) on arvoltaan tänään?
EWT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.236 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EWT-USD-parin nykyinen hinta?
EWT -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.236. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Energy Web-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EWT markkina-arvo on $ 37.16M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EWT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EWT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.06M USD.
Mikä oli EWT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EWT saavutti ATH-hinnaksi 22.22484866 USD.
Mikä oli EWT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EWT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.500832477028 USD.
Mikä on EWT-rahakkeen treidausvolyymi?
EWT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 106.31K USD.
Nouseeko EWT tänä vuonna korkeammalle?
EWT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EWT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:49:38 (UTC+8)

Energy Web (EWT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

EWT-USD-laskin

Summa

EWT
EWT
USD
USD

1 EWT = 1.236 USD

Treidaa EWT-rahaketta

EWTUSDT
$1.236
$1.236$1.236
-0.55%

