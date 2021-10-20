Evrynet (EVRY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Evrynet (EVRY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Evrynet (EVRY) -rahakkeen tiedot Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system Virallinen verkkosivusto: https://evrynet.io Valkoinen paperi: https://evrynet.io/pdf/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd7dcd9b99787c619b4d57979521258d1a7267ad7 Osta EVRY-rahaketta nyt!

Evrynet (EVRY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Evrynet (EVRY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 74.80K $ 74.80K $ 74.80K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 40.39M $ 40.39M $ 40.39M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001175738247995547 $ 0.001175738247995547 $ 0.001175738247995547 Nykyinen hinta: $ 0.001852 $ 0.001852 $ 0.001852 Lue lisää Evrynet (EVRY) -rahakkeen hinnasta

Evrynet (EVRY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Evrynet (EVRY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EVRY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EVRY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EVRY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EVRY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EVRY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Evrynet (EVRY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EVRY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EVRY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Evrynet (EVRY) -rahakkeen hintahistoria EVRY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EVRY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EVRY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EVRY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EVRY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EVRY-rahakkeen hintaennuste nyt!

