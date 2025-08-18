Lisätietoja EVR-rahakkeesta

EVR – hinta (EVR)

1EVR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.18421
$0.18421
-4.70%1D
USD
Reaaliaikainen EVR (EVR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:01:15 (UTC+8)

EVR (EVR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.18421
$ 0.18421
24 h:n matalin
$ 0.19688
$ 0.19688
24 h:n korkein

$ 0.18421
$ 0.18421

$ 0.19688
$ 0.19688

$ 0.6500941143257551
$ 0.6500941143257551

$ 0.0344550846845965
$ 0.0344550846845965

0.00%

-4.70%

-7.29%

-7.29%

EVR (EVR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.18421. Viimeisen 24 tunnin aikana EVR on vaihdellut alimmillaan $ 0.18421 ja korkeimmillaan $ 0.19688 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EVR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.6500941143257551, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0344550846845965.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EVR on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -4.70% 24 tunnin aikana ja -7.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

EVR (EVR) -rahakkeen markkinatiedot

No.5263

$ 0.00
$ 0.00

$ 662.73
$ 662.73

$ 13.31M
$ 13.31M

0.00
0.00

72,253,440
72,253,440

72,253,440
72,253,440

0.00%

XAHAU

EVR-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 662.73. EVR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 72253440. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.31M.

EVR (EVR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän EVR-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0090849-4.70%
30 päivää$ -0.08351-31.20%
60 päivää$ +0.00734+4.14%
90 päivää$ -0.00105-0.57%
EVR-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään EVR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0090849 (-4.70%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

EVR 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.08351 (-31.20%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

EVR-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EVR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00734 (+4.14%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

EVR-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00105 (-0.57%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle EVR (EVR)?

Tarkista EVR-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on EVR (EVR)

A global permission-less, decentralised DePIN for ultra-flexible, ultra powerful dApps. Evernode dApps can be written in almost any language, deployed at almost any scale, read and write to disk and web, fetch off-chain data, perform complex computations, and generally perform like a normal App, but in a decentralised way. It is a new vision for ultra-flexible, ultra-powerful dApps.

EVR on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja EVR-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista EVR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue EVR-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään EVR-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

EVR-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon EVR (EVR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko EVR (EVR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita EVR-rahakkeelle.

Tarkista EVR-rahakkeen hintaennuste nyt!

EVR (EVR) -rahakkeen tokenomiikka

EVR (EVR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EVR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

EVR (EVR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa EVR:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa EVR MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

EVR paikallisiin valuuttoihin

EVR-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton EVR toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen EVR-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”EVR”

Paljonko EVR (EVR) on arvoltaan tänään?
EVR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.18421 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EVR-USD-parin nykyinen hinta?
EVR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.18421. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on EVR-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EVR markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EVR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EVR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli EVR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EVR saavutti ATH-hinnaksi 0.6500941143257551 USD.
Mikä oli EVR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EVR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0344550846845965 USD.
Mikä on EVR-rahakkeen treidausvolyymi?
EVR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 662.73 USD.
Nouseeko EVR tänä vuonna korkeammalle?
EVR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EVR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:01:15 (UTC+8)

EVR (EVR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

$0.18421
