Eesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs. Virallinen verkkosivusto: https://eesee.io/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/bkuqqmg57r2kxbqa/d/94i9ppu2tw8vm7i5 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x908dDb096BFb3AcB19e2280aAD858186ea4935C4

Eesee (ESE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Eesee (ESE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Kokonaistarjonta: $ 623.36M $ 623.36M $ 623.36M Kierrossa oleva tarjonta: $ 549.71M $ 549.71M $ 549.71M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.56M $ 6.56M $ 6.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1775 $ 0.1775 $ 0.1775 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005202579334375652 $ 0.005202579334375652 $ 0.005202579334375652 Nykyinen hinta: $ 0.006563 $ 0.006563 $ 0.006563 Lue lisää Eesee (ESE) -rahakkeen hinnasta

Eesee (ESE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Eesee (ESE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ESE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ESE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ESE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ESE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Eesee (ESE) -rahakkeen hintahistoria ESE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ESE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ESE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ESE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ESE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ESE-rahakkeen hintaennuste nyt!

