Lisätietoja ENS-rahakkeesta

ENS-rahakkeen hintatiedot

ENS-rahakkeen valkoinen paperi

ENS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ENS-rahakkeen tokenomiikka

ENS-rahakkeen hintaennuste

ENS-rahakkeen historia

ENS-osto-opas

ENS/fiat-valuuttamuunnin

ENS-rahakkeen spot

ENS-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

ENS-logo

ENS – hinta (ENS)

1ENS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$24.41
$24.41$24.41
-0.04%1D
USD
Reaaliaikainen ENS (ENS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:36:44 (UTC+8)

ENS (ENS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 24.32
$ 24.32$ 24.32
24 h:n matalin
$ 25.51
$ 25.51$ 25.51
24 h:n korkein

$ 24.32
$ 24.32$ 24.32

$ 25.51
$ 25.51$ 25.51

$ 85.68745026316928
$ 85.68745026316928$ 85.68745026316928

$ 6.695156653769259
$ 6.695156653769259$ 6.695156653769259

-0.25%

-0.04%

-7.75%

-7.75%

ENS (ENS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 24.42. Viimeisen 24 tunnin aikana ENS on vaihdellut alimmillaan $ 24.32 ja korkeimmillaan $ 25.51 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ENS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 85.68745026316928, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 6.695156653769259.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ENS on muuttunut -0.25% viimeisen tunnin aikana, -0.04% 24 tunnin aikana ja -7.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ENS (ENS) -rahakkeen markkinatiedot

No.83

$ 897.01M
$ 897.01M$ 897.01M

$ 2.10M
$ 2.10M$ 2.10M

$ 2.44B
$ 2.44B$ 2.44B

36.73M
36.73M 36.73M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.02%

2021-11-09 00:00:00

ETH

ENS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 897.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.10M. ENS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 36.73M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.44B.

ENS (ENS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ENS-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0098-0.04%
30 päivää$ -4.29-14.95%
60 päivää$ +7.85+47.37%
90 päivää$ +1.74+7.67%
ENS-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ENS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0098 (-0.04%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

ENS 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -4.29 (-14.95%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

ENS-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ENS-rahakkeiden hinta muuttui $ +7.85 (+47.37%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

ENS-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +1.74 (+7.67%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ENS (ENS)?

Tarkista ENS-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on ENS (ENS)

The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

ENS on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ENS-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ENS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue ENS-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ENS-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

ENS-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ENS (ENS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ENS (ENS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ENS-rahakkeelle.

Tarkista ENS-rahakkeen hintaennuste nyt!

ENS (ENS) -rahakkeen tokenomiikka

ENS (ENS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ENS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

ENS (ENS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa ENS:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa ENS MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ENS paikallisiin valuuttoihin

1 ENS(ENS) - VND
642,612.3
1 ENS(ENS) - AUD
A$37.851
1 ENS(ENS) - GBP
18.0708
1 ENS(ENS) - EUR
21.0012
1 ENS(ENS) - USD
$24.42
1 ENS(ENS) - MYR
RM103.0524
1 ENS(ENS) - TRY
999.5106
1 ENS(ENS) - JPY
¥3,614.16
1 ENS(ENS) - ARS
ARS$32,047.0986
1 ENS(ENS) - RUB
1,967.7636
1 ENS(ENS) - INR
2,132.5986
1 ENS(ENS) - IDR
Rp400,327.8048
1 ENS(ENS) - KRW
34,249.5384
1 ENS(ENS) - PHP
1,396.5798
1 ENS(ENS) - EGP
￡E.1,184.1258
1 ENS(ENS) - BRL
R$134.0658
1 ENS(ENS) - CAD
C$33.9438
1 ENS(ENS) - BDT
2,969.9604
1 ENS(ENS) - NGN
37,453.9308
1 ENS(ENS) - COP
$98,467.545
1 ENS(ENS) - ZAR
R.433.455
1 ENS(ENS) - UAH
1,005.6156
1 ENS(ENS) - VES
Bs3,345.54
1 ENS(ENS) - CLP
$23,638.56
1 ENS(ENS) - PKR
Rs6,925.512
1 ENS(ENS) - KZT
13,121.8428
1 ENS(ENS) - THB
฿797.5572
1 ENS(ENS) - TWD
NT$744.81
1 ENS(ENS) - AED
د.إ89.6214
1 ENS(ENS) - CHF
Fr19.536
1 ENS(ENS) - HKD
HK$190.7202
1 ENS(ENS) - AMD
֏9,345.534
1 ENS(ENS) - MAD
.د.م220.0242
1 ENS(ENS) - MXN
$458.3634
1 ENS(ENS) - SAR
ريال91.575
1 ENS(ENS) - PLN
89.3772
1 ENS(ENS) - RON
лв106.227
1 ENS(ENS) - SEK
kr234.9204
1 ENS(ENS) - BGN
лв41.0256
1 ENS(ENS) - HUF
Ft8,345.7792
1 ENS(ENS) - CZK
516.7272
1 ENS(ENS) - KWD
د.ك7.4481
1 ENS(ENS) - ILS
83.2722
1 ENS(ENS) - AOA
Kz22,260.5394
1 ENS(ENS) - BHD
.د.ب9.18192
1 ENS(ENS) - BMD
$24.42
1 ENS(ENS) - DKK
kr157.0206
1 ENS(ENS) - HNL
L638.3388
1 ENS(ENS) - MUR
1,116.7266
1 ENS(ENS) - NAD
$431.9898
1 ENS(ENS) - NOK
kr248.5956
1 ENS(ENS) - NZD
$41.7582
1 ENS(ENS) - PAB
B/.24.42
1 ENS(ENS) - PGK
K103.0524
1 ENS(ENS) - QAR
ر.ق88.8888
1 ENS(ENS) - RSD
дин.2,464.7106

ENS-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton ENS toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen ENS-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ENS”

Paljonko ENS (ENS) on arvoltaan tänään?
ENS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 24.42 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ENS-USD-parin nykyinen hinta?
ENS -USD-parin nykyinen hinta on $ 24.42. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ENS-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ENS markkina-arvo on $ 897.01M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ENS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ENS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 36.73M USD.
Mikä oli ENS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ENS saavutti ATH-hinnaksi 85.68745026316928 USD.
Mikä oli ENS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ENS-rahakkeen ATL-hinta oli 6.695156653769259 USD.
Mikä on ENS-rahakkeen treidausvolyymi?
ENS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.10M USD.
Nouseeko ENS tänä vuonna korkeammalle?
ENS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ENS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:36:44 (UTC+8)

ENS (ENS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ENS-USD-laskin

Summa

ENS
ENS
USD
USD

1 ENS = 24.42 USD

Treidaa ENS-rahaketta

ENSUSDT
$24.41
$24.41$24.41
-0.08%
ENSUSDC
$24.413
$24.413$24.413
-0.10%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu