E Money Network (EMYC) -rahakkeen tiedot Leading the way with Modular RWA protocol. We're revolutionizing the blockchain landscape as the FIRST MiCA Compliant Modular blockchain. E Money Network seamlessly connects DeFi 2.0 and RWA tokenisation, creating a bridge between Web 2.0 and Web 3.0 liquidity. Explore the possibilities with us! Virallinen verkkosivusto: https://emoney.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xe3f53c0d48360de764dDc2a1A82c3e6DB5d4624d Osta EMYC-rahaketta nyt!

E Money Network (EMYC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu E Money Network (EMYC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Kokonaistarjonta: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 132.91M $ 132.91M $ 132.91M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.22M $ 9.22M $ 9.22M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.53 $ 0.53 $ 0.53 Kaikkien aikojen alin: $ 0.014184030324586042 $ 0.014184030324586042 $ 0.014184030324586042 Nykyinen hinta: $ 0.02304 $ 0.02304 $ 0.02304 Lue lisää E Money Network (EMYC) -rahakkeen hinnasta

E Money Network (EMYC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset E Money Network (EMYC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EMYC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EMYC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EMYC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EMYC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

E Money Network (EMYC) -rahakkeen hintahistoria EMYC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EMYC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EMYC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EMYC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EMYC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EMYC-rahakkeen hintaennuste nyt!

