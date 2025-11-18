Elympics (ELP) -rahakkeen tokenomiikka

Elympics (ELP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Elympics (ELP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:33:26 (UTC+8)
Elympics (ELP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Elympics (ELP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 3.50B
$ 3.50B$ 3.50B
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 10.91M
$ 10.91M$ 10.91M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0204
$ 0.0204$ 0.0204
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.003116
$ 0.003116$ 0.003116

Elympics (ELP) -rahakkeen tiedot

Elympics is multichain entertainment infrastructure designed to onboard millions of people to crypto by bridging brands & IP’s to web3 and enabling developers to easily build and deploy blockchain-enabled skill-based games distributed across popular superapps, social platforms and wallets.

Virallinen verkkosivusto:
http://elympics.ai
Valkoinen paperi:
http://elympics.ai/whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xbbcdc8eb044bf661eabfa07b93909a76ebdb1100

Elympics (ELP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Elympics (ELP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ELP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ELP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ELP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ELP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

