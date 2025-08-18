EDU Coin (EDU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.133. Viimeisen 24 tunnin aikana EDU on vaihdellut alimmillaan $ 0.1317 ja korkeimmillaan $ 0.136 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EDU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.6841468160643183, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.09420856728557322.
Lyhyen aikavälin tuloksissa EDU on muuttunut -0.53% viimeisen tunnin aikana, +0.60% 24 tunnin aikana ja -0.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
EDU Coin (EDU) -rahakkeen markkinatiedot
$ 54.63M
$ 354.84K
$ 133.00M
410.72M
1,000,000,000
1,000,000,000
41.07%
BSC
EDU Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 54.63M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 354.84K. EDU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 410.72M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 133.00M.
EDU Coin (EDU) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän EDU Coin-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000793
+0.60%
30 päivää
$ -0.0183
-12.10%
60 päivää
$ +0.0188
+16.46%
90 päivää
$ -0.0303
-18.56%
EDU Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään EDU-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000793 (+0.60%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
EDU Coin 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0183 (-12.10%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
EDU Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EDU-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0188 (+16.46%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
EDU Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0303 (-18.56%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.
EDU Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja EDU Coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista EDU-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue EDU Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään EDU Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
EDU Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon EDU Coin (EDU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko EDU Coin (EDU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita EDU Coin-rahakkeelle.
EDU Coin (EDU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EDU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
EDU Coin (EDU) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa EDU Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa EDU Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
