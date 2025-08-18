Lisätietoja EDU-rahakkeesta

$0.133
$0.133$0.133
+0.60%1D
Reaaliaikainen EDU Coin (EDU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:59:04 (UTC+8)

EDU Coin (EDU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

$ 0.1317
$ 0.1317$ 0.1317
$ 0.136
$ 0.136$ 0.136
$ 0.1317
$ 0.1317$ 0.1317

$ 0.136
$ 0.136$ 0.136

$ 1.6841468160643183
$ 1.6841468160643183$ 1.6841468160643183

$ 0.09420856728557322
$ 0.09420856728557322$ 0.09420856728557322

-0.53%

+0.60%

-0.75%

-0.75%

EDU Coin (EDU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.133. Viimeisen 24 tunnin aikana EDU on vaihdellut alimmillaan $ 0.1317 ja korkeimmillaan $ 0.136 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EDU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.6841468160643183, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.09420856728557322.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EDU on muuttunut -0.53% viimeisen tunnin aikana, +0.60% 24 tunnin aikana ja -0.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

EDU Coin (EDU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 54.63M
$ 54.63M$ 54.63M

$ 354.84K
$ 354.84K$ 354.84K

$ 133.00M
$ 133.00M$ 133.00M

410.72M
410.72M 410.72M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

41.07%

BSC

EDU Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 54.63M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 354.84K. EDU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 410.72M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 133.00M.

EDU Coin (EDU) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän EDU Coin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000793+0.60%
30 päivää$ -0.0183-12.10%
60 päivää$ +0.0188+16.46%
90 päivää$ -0.0303-18.56%
EDU Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään EDU-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000793 (+0.60%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

EDU Coin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0183 (-12.10%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

EDU Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EDU-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0188 (+16.46%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

EDU Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0303 (-18.56%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle EDU Coin (EDU)?

Tarkista EDU Coin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on EDU Coin (EDU)

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

EDU Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja EDU Coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista EDU-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue EDU Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään EDU Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

EDU Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon EDU Coin (EDU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko EDU Coin (EDU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita EDU Coin-rahakkeelle.

Tarkista EDU Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

EDU Coin (EDU) -rahakkeen tokenomiikka

EDU Coin (EDU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EDU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

EDU Coin (EDU) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa EDU Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa EDU Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

EDU paikallisiin valuuttoihin

1 EDU Coin(EDU) - VND
3,499.895
1 EDU Coin(EDU) - AUD
A$0.20615
1 EDU Coin(EDU) - GBP
0.09842
1 EDU Coin(EDU) - EUR
0.11438
1 EDU Coin(EDU) - USD
$0.133
1 EDU Coin(EDU) - MYR
RM0.56126
1 EDU Coin(EDU) - TRY
5.44369
1 EDU Coin(EDU) - JPY
¥19.684
1 EDU Coin(EDU) - ARS
ARS$174.76998
1 EDU Coin(EDU) - RUB
10.71581
1 EDU Coin(EDU) - INR
11.60824
1 EDU Coin(EDU) - IDR
Rp2,180.32752
1 EDU Coin(EDU) - KRW
186.27448
1 EDU Coin(EDU) - PHP
7.60361
1 EDU Coin(EDU) - EGP
￡E.6.44917
1 EDU Coin(EDU) - BRL
R$0.72751
1 EDU Coin(EDU) - CAD
C$0.18487
1 EDU Coin(EDU) - BDT
16.17546
1 EDU Coin(EDU) - NGN
204.29997
1 EDU Coin(EDU) - COP
$536.28925
1 EDU Coin(EDU) - ZAR
R.2.35809
1 EDU Coin(EDU) - UAH
5.47694
1 EDU Coin(EDU) - VES
Bs18.221
1 EDU Coin(EDU) - CLP
$129.01
1 EDU Coin(EDU) - PKR
Rs37.49536
1 EDU Coin(EDU) - KZT
71.46622
1 EDU Coin(EDU) - THB
฿4.34511
1 EDU Coin(EDU) - TWD
NT$4.0565
1 EDU Coin(EDU) - AED
د.إ0.48811
1 EDU Coin(EDU) - CHF
Fr0.1064
1 EDU Coin(EDU) - HKD
HK$1.03873
1 EDU Coin(EDU) - AMD
֏50.8991
1 EDU Coin(EDU) - MAD
.د.م1.19833
1 EDU Coin(EDU) - MXN
$2.49508
1 EDU Coin(EDU) - SAR
ريال0.49875
1 EDU Coin(EDU) - PLN
0.48678
1 EDU Coin(EDU) - RON
лв0.57855
1 EDU Coin(EDU) - SEK
kr1.27946
1 EDU Coin(EDU) - BGN
лв0.22344
1 EDU Coin(EDU) - HUF
Ft45.42349
1 EDU Coin(EDU) - CZK
2.81561
1 EDU Coin(EDU) - KWD
د.ك0.040565
1 EDU Coin(EDU) - ILS
0.45353
1 EDU Coin(EDU) - AOA
Kz121.90647
1 EDU Coin(EDU) - BHD
.د.ب0.050008
1 EDU Coin(EDU) - BMD
$0.133
1 EDU Coin(EDU) - DKK
kr0.85519
1 EDU Coin(EDU) - HNL
L3.49657
1 EDU Coin(EDU) - MUR
6.08209
1 EDU Coin(EDU) - NAD
$2.35011
1 EDU Coin(EDU) - NOK
kr1.35394
1 EDU Coin(EDU) - NZD
$0.22743
1 EDU Coin(EDU) - PAB
B/.0.133
1 EDU Coin(EDU) - PGK
K0.55062
1 EDU Coin(EDU) - QAR
ر.ق0.48412
1 EDU Coin(EDU) - RSD
дин.13.42901

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton EDU Coin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen EDU Coin-verkkosivusto
Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”EDU Coin”

Paljonko EDU Coin (EDU) on arvoltaan tänään?
EDU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.133 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EDU-USD-parin nykyinen hinta?
EDU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.133. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on EDU Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EDU markkina-arvo on $ 54.63M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EDU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EDU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 410.72M USD.
Mikä oli EDU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EDU saavutti ATH-hinnaksi 1.6841468160643183 USD.
Mikä oli EDU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EDU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.09420856728557322 USD.
Mikä on EDU-rahakkeen treidausvolyymi?
EDU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 354.84K USD.
Nouseeko EDU tänä vuonna korkeammalle?
EDU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EDU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:59:04 (UTC+8)

EDU Coin (EDU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 EDU = 0.133 USD

