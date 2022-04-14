EDU Coin (EDU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu EDU Coin (EDU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

EDU Coin (EDU) -rahakkeen tiedot The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions. Virallinen verkkosivusto: https://www.opencampus.xyz/ Valkoinen paperi: https://open-campus.gitbook.io/open-campus-protocol-whitepaper/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639 Osta EDU-rahaketta nyt!

EDU Coin (EDU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu EDU Coin (EDU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 57.58M $ 57.58M $ 57.58M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 410.72M $ 410.72M $ 410.72M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 140.20M $ 140.20M $ 140.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 Kaikkien aikojen alin: $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 Nykyinen hinta: $ 0.1402 $ 0.1402 $ 0.1402 Lue lisää EDU Coin (EDU) -rahakkeen hinnasta

EDU Coin (EDU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset EDU Coin (EDU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EDU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EDU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EDU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EDU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EDU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään EDU Coin (EDU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita EDU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan EDU-rahakkeita MEXCistä nyt!

EDU Coin (EDU) -rahakkeen hintahistoria EDU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu EDU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

EDU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EDU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EDU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso EDU-rahakkeen hintaennuste nyt!

