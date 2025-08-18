Lisätietoja EDGE-rahakkeesta

Edge-logo

Edge – hinta (EDGE)

1EDGE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.60353
$0.60353$0.60353
-3.76%1D
USD
Reaaliaikainen Edge (EDGE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:11:44 (UTC+8)

Edge (EDGE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.60352
$ 0.60352$ 0.60352
24 h:n matalin
$ 0.7172
$ 0.7172$ 0.7172
24 h:n korkein

$ 0.60352
$ 0.60352$ 0.60352

$ 0.7172
$ 0.7172$ 0.7172

$ 0.9128667392523326
$ 0.9128667392523326$ 0.9128667392523326

$ 0.027842638057250423
$ 0.027842638057250423$ 0.027842638057250423

-1.53%

-3.76%

+27.38%

+27.38%

Edge (EDGE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.60353. Viimeisen 24 tunnin aikana EDGE on vaihdellut alimmillaan $ 0.60352 ja korkeimmillaan $ 0.7172 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EDGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9128667392523326, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.027842638057250423.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EDGE on muuttunut -1.53% viimeisen tunnin aikana, -3.76% 24 tunnin aikana ja +27.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Edge (EDGE) -rahakkeen markkinatiedot

No.304

$ 122.53M
$ 122.53M$ 122.53M

$ 95.31K
$ 95.31K$ 95.31K

$ 603.53M
$ 603.53M$ 603.53M

203.02M
203.02M 203.02M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.30%

BASE

Edge-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 122.53M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 95.31K. EDGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 203.02M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 603.53M.

Edge (EDGE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Edge-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0235793-3.76%
30 päivää$ +0.53045+725.84%
60 päivää$ +0.53954+843.16%
90 päivää$ +0.49283+445.19%
Edge-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään EDGE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0235793 (-3.76%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Edge 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.53045 (+725.84%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Edge-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EDGE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.53954 (+843.16%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Edge-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.49283 (+445.19%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Edge (EDGE)?

Tarkista Edge-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Edge (EDGE)

Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked.

Edge on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Edge-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista EDGE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Edge-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Edge-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Edge-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Edge (EDGE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Edge (EDGE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Edge-rahakkeelle.

Tarkista Edge-rahakkeen hintaennuste nyt!

Edge (EDGE) -rahakkeen tokenomiikka

Edge (EDGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EDGE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Edge (EDGE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Edge:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Edge MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

EDGE paikallisiin valuuttoihin

1 Edge(EDGE) - VND
15,881.89195
1 Edge(EDGE) - AUD
A$0.9354715
1 Edge(EDGE) - GBP
0.4466122
1 Edge(EDGE) - EUR
0.5190358
1 Edge(EDGE) - USD
$0.60353
1 Edge(EDGE) - MYR
RM2.5468966
1 Edge(EDGE) - TRY
24.7507653
1 Edge(EDGE) - JPY
¥89.32244
1 Edge(EDGE) - ARS
ARS$793.0746318
1 Edge(EDGE) - RUB
48.6264121
1 Edge(EDGE) - INR
52.6821337
1 Edge(EDGE) - IDR
Rp9,893.9328432
1 Edge(EDGE) - KRW
844.097058
1 Edge(EDGE) - PHP
34.5158807
1 Edge(EDGE) - EGP
￡E.29.2591344
1 Edge(EDGE) - BRL
R$3.3013091
1 Edge(EDGE) - CAD
C$0.8389067
1 Edge(EDGE) - BDT
73.4013186
1 Edge(EDGE) - NGN
927.0763977
1 Edge(EDGE) - COP
$2,433.5838425
1 Edge(EDGE) - ZAR
R.10.682481
1 Edge(EDGE) - UAH
24.8533654
1 Edge(EDGE) - VES
Bs82.68361
1 Edge(EDGE) - CLP
$585.4241
1 Edge(EDGE) - PKR
Rs170.7748488
1 Edge(EDGE) - KZT
324.3008102
1 Edge(EDGE) - THB
฿19.6871486
1 Edge(EDGE) - TWD
NT$18.4257709
1 Edge(EDGE) - AED
د.إ2.2149551
1 Edge(EDGE) - CHF
Fr0.482824
1 Edge(EDGE) - HKD
HK$4.7135693
1 Edge(EDGE) - AMD
֏231.4115079
1 Edge(EDGE) - MAD
.د.م5.4378053
1 Edge(EDGE) - MXN
$11.3101522
1 Edge(EDGE) - SAR
ريال2.2632375
1 Edge(EDGE) - PLN
2.2089198
1 Edge(EDGE) - RON
лв2.6253555
1 Edge(EDGE) - SEK
kr5.8119939
1 Edge(EDGE) - BGN
лв1.0139304
1 Edge(EDGE) - HUF
Ft206.1236009
1 Edge(EDGE) - CZK
12.7706948
1 Edge(EDGE) - KWD
د.ك0.18407665
1 Edge(EDGE) - ILS
2.052002
1 Edge(EDGE) - AOA
Kz552.1756323
1 Edge(EDGE) - BHD
.د.ب0.22753081
1 Edge(EDGE) - BMD
$0.60353
1 Edge(EDGE) - DKK
kr3.8806979
1 Edge(EDGE) - HNL
L15.8486978
1 Edge(EDGE) - MUR
27.5994269
1 Edge(EDGE) - NAD
$10.682481
1 Edge(EDGE) - NOK
kr6.1439354
1 Edge(EDGE) - NZD
$1.0320363
1 Edge(EDGE) - PAB
B/.0.60353
1 Edge(EDGE) - PGK
K2.5287907
1 Edge(EDGE) - QAR
ر.ق2.1968492
1 Edge(EDGE) - RSD
дин.60.9203182

Edge-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Edge toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Edge-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Edge”

Paljonko Edge (EDGE) on arvoltaan tänään?
EDGE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.60353 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EDGE-USD-parin nykyinen hinta?
EDGE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.60353. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Edge-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EDGE markkina-arvo on $ 122.53M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EDGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EDGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 203.02M USD.
Mikä oli EDGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EDGE saavutti ATH-hinnaksi 0.9128667392523326 USD.
Mikä oli EDGE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EDGE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.027842638057250423 USD.
Mikä on EDGE-rahakkeen treidausvolyymi?
EDGE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 95.31K USD.
Nouseeko EDGE tänä vuonna korkeammalle?
EDGE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EDGE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:11:44 (UTC+8)

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

EDGE-USD-laskin

Summa

EDGE
EDGE
USD
USD

1 EDGE = 0.60353 USD

Treidaa EDGE-rahaketta

EDGEUSDT
$0.60353
$0.60353$0.60353
-3.76%

