Doran (DRN) -rahakkeen tiedot SHANHAI is the first 3D fantasy martial arts massively multiplayer online role-playing mobile game (MMORPG) based on blockchain technology, which combines traditional classic culture and future fantasy elements, and has multiple competitive modes such as single-player dungeons and guild battles. Doran (DRN) is the play-to-earn token in SHANHAI's "three-token economic model", allowing players free to earn. Virallinen verkkosivusto: https://umcrypto.io/#/ Valkoinen paperi: https://um-shanhai.s3.amazonaws.com/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://scanuton.umcrypto.io/address/0xda34bDc898267493e4E8659df435E097c11f4Cb4 Osta DRN-rahaketta nyt!

Doran (DRN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Doran (DRN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.25M $ 11.25M $ 11.25M Kaikkien aikojen korkein: $ 14.98 $ 14.98 $ 14.98 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.225 $ 0.225 $ 0.225 Lue lisää Doran (DRN) -rahakkeen hinnasta

Doran (DRN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Doran (DRN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DRN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DRN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DRN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DRN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DRN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Doran (DRN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DRN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DRN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Doran (DRN) -rahakkeen hintahistoria DRN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DRN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DRN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DRN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DRN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DRN-rahakkeen hintaennuste nyt!

