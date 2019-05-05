Lisätietoja DOT-rahakkeesta

Polkadot-logo

Polkadot – hinta (DOT)

1DOT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3.799
$3.799$3.799
+0.10%1D
USD
Reaaliaikainen Polkadot (DOT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:57:53 (UTC+8)

Polkadot (DOT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 3.773
$ 3.773$ 3.773
24 h:n matalin
$ 3.923
$ 3.923$ 3.923
24 h:n korkein

$ 3.773
$ 3.773$ 3.773

$ 3.923
$ 3.923$ 3.923

$ 55.00497580824179
$ 55.00497580824179$ 55.00497580824179

$ 2.6928957061
$ 2.6928957061$ 2.6928957061

-1.07%

+0.10%

-4.91%

-4.91%

Polkadot (DOT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 3.798. Viimeisen 24 tunnin aikana DOT on vaihdellut alimmillaan $ 3.773 ja korkeimmillaan $ 3.923 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 55.00497580824179, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2.6928957061.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DOT on muuttunut -1.07% viimeisen tunnin aikana, +0.10% 24 tunnin aikana ja -4.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Polkadot (DOT) -rahakkeen markkinatiedot

No.24

$ 6.11B
$ 6.11B$ 6.11B

$ 8.74M
$ 8.74M$ 8.74M

$ 6.11B
$ 6.11B$ 6.11B

1.61B
1.61B 1.61B

--
----

1,609,148,435.8204923
1,609,148,435.8204923 1,609,148,435.8204923

0.16%

2019-05-05 00:00:00

DOT

Polkadot-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.11B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 8.74M. DOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.61B ja sen kokonaistarjonta on 1609148435.8204923. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.11B.

Polkadot (DOT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Polkadot-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0038+0.10%
30 päivää$ -0.572-13.09%
60 päivää$ +0.653+20.76%
90 päivää$ -0.893-19.04%
Polkadot-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DOT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0038 (+0.10%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Polkadot 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.572 (-13.09%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Polkadot-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DOT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.653 (+20.76%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Polkadot-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.893 (-19.04%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Polkadot (DOT)?

Tarkista Polkadot-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Polkadot (DOT)

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

Polkadot on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Polkadot-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DOT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Polkadot-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Polkadot-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Polkadot-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Polkadot (DOT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Polkadot (DOT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Polkadot-rahakkeelle.

Tarkista Polkadot-rahakkeen hintaennuste nyt!

Polkadot (DOT) -rahakkeen tokenomiikka

Polkadot (DOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DOT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Polkadot (DOT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Polkadot:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Polkadot MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DOT paikallisiin valuuttoihin

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Polkadot toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Polkadot-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Polkadot”

Paljonko Polkadot (DOT) on arvoltaan tänään?
DOT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.798 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DOT-USD-parin nykyinen hinta?
DOT -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.798. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Polkadot-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DOT markkina-arvo on $ 6.11B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.61B USD.
Mikä oli DOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DOT saavutti ATH-hinnaksi 55.00497580824179 USD.
Mikä oli DOT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DOT-rahakkeen ATL-hinta oli 2.6928957061 USD.
Mikä on DOT-rahakkeen treidausvolyymi?
DOT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 8.74M USD.
Nouseeko DOT tänä vuonna korkeammalle?
DOT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DOT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:57:53 (UTC+8)

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot
08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00 Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00 Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00 Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00 Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

