Polkadot (DOT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Polkadot (DOT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Polkadot (DOT) -rahakkeen tiedot Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions. Virallinen verkkosivusto: https://polkadot.com Valkoinen paperi: https://polkadot.com/papers/Polkadot-whitepaper.pdf Block Explorer: https://polkadot.subscan.io/ Osta DOT-rahaketta nyt!

Polkadot (DOT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Polkadot (DOT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.59B $ 6.59B $ 6.59B Kokonaistarjonta: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.59B $ 6.59B $ 6.59B Kaikkien aikojen korkein: $ 55.043 $ 55.043 $ 55.043 Kaikkien aikojen alin: $ 2.6928957061 $ 2.6928957061 $ 2.6928957061 Nykyinen hinta: $ 4.095 $ 4.095 $ 4.095 Lue lisää Polkadot (DOT) -rahakkeen hinnasta

Polkadot (DOT) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne Sukella tarkemmin siihen, miten DOT-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta. Polkadot’s native token, DOT, underpins the network’s security, governance, and parachain ecosystem. Its token economics are multifaceted, supporting a dynamic, scalable, and incentive-aligned blockchain environment. Below is a comprehensive breakdown of DOT’s issuance, allocation, usage, incentive, and locking mechanisms, including unlocking times. Issuance Mechanism Initial Supply : DOT launched with an initial supply of 1 billion tokens.

: DOT launched with an initial supply of 1 billion tokens. Inflation : DOT is an inflationary token. As of April 2024, the total supply had increased to approximately 1.43 billion due to annual inflation.

: DOT is an inflationary token. As of April 2024, the total supply had increased to approximately 1.43 billion due to annual inflation. Staking-Driven Inflation: The annual inflation rate is dynamically determined by the network’s “ideal staking rate” (which varies between 45% and 75% depending on the number of active parachain slots). When the system’s actual staking rate matches the ideal, all new DOT is distributed to stakers; otherwise, the remainder is allocated to the treasury. Allocation Mechanism Parachain Slot Auctions : DOT is used to bid for parachain slots via a candle auction mechanism. Winning bids result in DOT being locked for the duration of the slot lease (up to 96 weeks).

: DOT is used to bid for parachain slots via a candle auction mechanism. Winning bids result in DOT being locked for the duration of the slot lease (up to 96 weeks). Crowdloans : Community members can contribute DOT to support projects in parachain slot auctions. All contributed DOT is locked for the lease duration and returned after expiration.

: Community members can contribute DOT to support projects in parachain slot auctions. All contributed DOT is locked for the lease duration and returned after expiration. Treasury: DOT not distributed to stakers is allocated to the on-chain treasury, which funds ecosystem development, grants, and bounties. Usage and Incentive Mechanism Staking (Nominated Proof-of-Stake, NPoS) : Users can become validators or nominators. Validators secure the network and produce blocks, while nominators back validators with their stake. Rewards are distributed based on “era points,” reflecting validator activity rather than just stake size.

: Governance : DOT holders participate in on-chain governance, voting on proposals and referenda. Voting power can be increased by locking DOT for longer periods.

: Parachain Participation : DOT is required for parachain slot auctions and crowdloans, incentivizing active participation in network expansion.

: Treasury Proposals and Bounties : DOT funds are used for ecosystem proposals, with curators and contributors rewarded for their work.

: Locking Mechanism Parachain Slot Auctions : DOT is locked for the entire lease period (up to 96 weeks). After the lease, DOT is unlocked and returned to contributors.

: Governance Voting : DOT can be locked to increase voting power. The longer the lock (up to 896 days), the greater the voting multiplier (up to 6x per DOT).

: Staking : Staked DOT is locked for the duration of participation. Unstaking initiates an unbonding period before tokens become liquid.

: Unlocking Time Parachain Slot Leases : DOT is unlocked at the end of the lease (typically 96 weeks).

: Governance Locks : Unlocking occurs after the chosen lock period (up to 896 days).

: Staking Unbonding : There is a set unbonding period after unstaking before DOT becomes transferable.

: Summary Table Mechanism Description Locking Period Unlocking Condition Issuance Inflationary, supply increases annually N/A N/A Parachain Slot Auction DOT locked for slot lease (auction/crowdloan) Up to 96 weeks End of lease Staking (NPoS) DOT staked to secure network, earn rewards While staked After unbonding period Governance Voting DOT locked to boost voting power Up to 896 days End of lock period Treasury DOT allocated for ecosystem development, grants, bounties N/A N/A Evolution: Polkadot 1.0 vs. 2.0 Polkadot 1.0 : Static core allocation—each parachain statically locked to a core, leading to inefficiencies.

: Static core allocation—each parachain statically locked to a core, leading to inefficiencies. Polkadot 2.0: Dynamic core allocation—parachains share and dynamically occupy cores, optimizing resource use and scalability. Key Takeaways DOT’s economics are designed to balance network security, governance, and ecosystem growth.

Locking and unlocking mechanisms are central to incentivizing long-term participation and network health.

The transition to dynamic core allocation in Polkadot 2.0 further enhances efficiency and scalability. Polkadot’s token model is a sophisticated blend of inflationary issuance, incentive-aligned staking, flexible governance, and innovative resource allocation, all underpinned by robust locking and unlocking mechanisms to ensure network security and active participation.

Polkadot (DOT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Polkadot (DOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DOT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DOT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DOT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Polkadot (DOT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DOT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DOT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Polkadot (DOT) -rahakkeen hintahistoria DOT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DOT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DOT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DOT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DOT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DOT-rahakkeen hintaennuste nyt!

