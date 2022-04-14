Dolomite (DOLO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Dolomite (DOLO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Dolomite (DOLO) -rahakkeen tiedot Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments. Virallinen verkkosivusto: https://dolomite.io/ Valkoinen paperi: https://docs.dolomite.io Block Explorer: https://berascan.com/token/0x0F81001eF0A83ecCE5ccebf63EB302c70a39a654 Osta DOLO-rahaketta nyt!

Dolomite (DOLO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Dolomite (DOLO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 80.48M $ 80.48M $ 80.48M Kokonaistarjonta: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M Kierrossa oleva tarjonta: $ 264.89M $ 264.89M $ 264.89M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 303.82M $ 303.82M $ 303.82M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.33324 $ 0.33324 $ 0.33324 Kaikkien aikojen alin: $ 0.029056452455781562 $ 0.029056452455781562 $ 0.029056452455781562 Nykyinen hinta: $ 0.30382 $ 0.30382 $ 0.30382 Lue lisää Dolomite (DOLO) -rahakkeen hinnasta

Dolomite (DOLO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Dolomite (DOLO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DOLO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOLO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DOLO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOLO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DOLO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Dolomite (DOLO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DOLO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DOLO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Dolomite (DOLO) -rahakkeen hintahistoria DOLO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DOLO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DOLO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DOLO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DOLO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DOLO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!