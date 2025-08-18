Lisätietoja DMT-rahakkeesta

Dream Machine Token-logo

Dream Machine Token – hinta (DMT)

1DMT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$11.34
+0.36%1D
USD
Reaaliaikainen Dream Machine Token (DMT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:30:28 (UTC+8)

Dream Machine Token (DMT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 11.104
24 h:n matalin
$ 11.582
24 h:n korkein

$ 11.104
$ 11.582
$ 182.97081854858675
$ 0.01796638627090176
+0.20%

+0.36%

-16.12%

-16.12%

Dream Machine Token (DMT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 11.338. Viimeisen 24 tunnin aikana DMT on vaihdellut alimmillaan $ 11.104 ja korkeimmillaan $ 11.582 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DMT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 182.97081854858675, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01796638627090176.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DMT on muuttunut +0.20% viimeisen tunnin aikana, +0.36% 24 tunnin aikana ja -16.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dream Machine Token (DMT) -rahakkeen markkinatiedot

No.4138

$ 0.00
$ 55.00K
$ 11.34M
0.00
1,000,000
1,000,000
0.00%

ARB

Dream Machine Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.00K. DMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.34M.

Dream Machine Token (DMT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Dream Machine Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.04068+0.36%
30 päivää$ -1.91-14.42%
60 päivää$ +6.65+141.85%
90 päivää$ +2.942+35.04%
Dream Machine Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DMT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.04068 (+0.36%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Dream Machine Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -1.91 (-14.42%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Dream Machine Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DMT-rahakkeiden hinta muuttui $ +6.65 (+141.85%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Dream Machine Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +2.942 (+35.04%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Dream Machine Token (DMT)?

Tarkista Dream Machine Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Dream Machine Token (DMT)

DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT.

Dream Machine Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Dream Machine Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DMT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Dream Machine Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Dream Machine Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Dream Machine Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dream Machine Token (DMT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dream Machine Token (DMT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dream Machine Token-rahakkeelle.

Tarkista Dream Machine Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Dream Machine Token (DMT) -rahakkeen tokenomiikka

Dream Machine Token (DMT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DMT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Dream Machine Token (DMT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Dream Machine Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Dream Machine Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DMT paikallisiin valuuttoihin

Dream Machine Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Dream Machine Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Dream Machine Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dream Machine Token”

Paljonko Dream Machine Token (DMT) on arvoltaan tänään?
DMT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 11.338 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DMT-USD-parin nykyinen hinta?
DMT -USD-parin nykyinen hinta on $ 11.338. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dream Machine Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DMT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli DMT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DMT saavutti ATH-hinnaksi 182.97081854858675 USD.
Mikä oli DMT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DMT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01796638627090176 USD.
Mikä on DMT-rahakkeen treidausvolyymi?
DMT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.00K USD.
Nouseeko DMT tänä vuonna korkeammalle?
DMT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DMT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:30:28 (UTC+8)

Dream Machine Token (DMT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

DMT-USD-laskin

Summa

DMT
DMT
USD
USD

1 DMT = 11.338 USD

Treidaa DMT-rahaketta

DMTUSDT
$11.34
+0.28%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu