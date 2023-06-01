DMT

DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT.

NimiDMT

SijoitusNo.4206

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta0

Enimmäistarjonta1,000,000

Kokonaistarjonta1,000,000

Kierrossa oleva määrä0%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta182.97081854858675,2024-06-16

Alin hinta0.01796638627090176,2023-06-01

Julkinen lohkoketjuARB

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

DMT/USDT
Dream Machine Token
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (DMT)
--
24 h:n summa (USDT)
--
