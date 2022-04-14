Dream Machine Token (DMT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Dream Machine Token (DMT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Dream Machine Token (DMT) -rahakkeen tiedot DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT. Virallinen verkkosivusto: https://launch.sankodreammachine.net/ Valkoinen paperi: https://www.sankodreammachine.net/docs Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x8B0E6f19Ee57089F7649A455D89D7bC6314D04e8 Osta DMT-rahaketta nyt!

Dream Machine Token (DMT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Dream Machine Token (DMT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.42M $ 10.42M $ 10.42M Kaikkien aikojen korkein: $ 198 $ 198 $ 198 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01796638627090176 $ 0.01796638627090176 $ 0.01796638627090176 Nykyinen hinta: $ 10.416 $ 10.416 $ 10.416 Lue lisää Dream Machine Token (DMT) -rahakkeen hinnasta

Dream Machine Token (DMT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Dream Machine Token (DMT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DMT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DMT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DMT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DMT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

