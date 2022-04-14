DLC (DLC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DLC (DLC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DLC (DLC) -rahakkeen tiedot DEEPLINK is a decentralized cloud gaming protocol driven by AI and blockchain technology. The ultimate combination of narratives, bringing Artificial Intelligence, Gaming, GPUs, Real World Asset Tokenization, and Decentralized Physical Infrastructure Networks together into ONE project. Virallinen verkkosivusto: https://www.deeplink.cloud Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1Ti1nLHx_13omqc6_ikBZa92hFEpJzfHw/view Block Explorer: https://www.dbcscan.io/token/0x6f8F70C74FE7d7a61C8EAC0f35A4Ba39a51E1BEe Osta DLC-rahaketta nyt!

DLC (DLC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DLC (DLC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.002333 $ 0.002333 $ 0.002333 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00002348 $ 0.00002348 $ 0.00002348 Lue lisää DLC (DLC) -rahakkeen hinnasta

DLC (DLC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DLC (DLC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DLC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DLC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DLC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DLC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DLC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DLC (DLC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DLC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DLC-rahakkeita MEXCistä nyt!

DLC (DLC) -rahakkeen hintahistoria DLC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DLC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DLC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DLC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DLC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DLC-rahakkeen hintaennuste nyt!

