Dill (DL) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Dill (DL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:31:59 (UTC+8)
USD

Dill (DL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Dill (DL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M
Kokonaistarjonta:
$ 6.00B
$ 6.00B$ 6.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.19B
$ 1.19B$ 1.19B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 16.96M
$ 16.96M$ 16.96M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.02
$ 0.02$ 0.02
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.002789551905081162
$ 0.002789551905081162$ 0.002789551905081162
Nykyinen hinta:
$ 0.002827
$ 0.002827$ 0.002827

Dill (DL) -rahakkeen tiedot

Dill is a new paradigm layer 1 with maximum decentralization and infinite scalability.

Virallinen verkkosivusto:
http://dill.xyz/
Valkoinen paperi:
https://github.com/DillLabs/wiki/blob/main/dill_whitepaper.md
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xCD806d0eB9465020994C9E977CBe34fe430172AE

Dill (DL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Dill (DL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DL-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DL-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Dill (DL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Dill (DL) -rahakkeen hintahistoria

DL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

DL-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö