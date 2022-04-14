dForce (DF) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu dForce (DF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

dForce (DF) -rahakkeen tiedot dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance. Virallinen verkkosivusto: https://dforce.network/ Valkoinen paperi: https://github.com/dforce-network/documents/blob/master/white_papers/en/dForce_Whitepaper_V1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x431ad2ff6a9c365805ebad47ee021148d6f7dbe0 Osta DF-rahaketta nyt!

dForce (DF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu dForce (DF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 30.87M $ 30.87M $ 30.87M Kokonaistarjonta: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 30.87M $ 30.87M $ 30.87M Kaikkien aikojen korkein: $ 2 $ 2 $ 2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.020866556666731793 $ 0.020866556666731793 $ 0.020866556666731793 Nykyinen hinta: $ 0.03087 $ 0.03087 $ 0.03087 Lue lisää dForce (DF) -rahakkeen hinnasta

dForce (DF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset dForce (DF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DF-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

dForce (DF) -rahakkeen hintahistoria DF -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DF-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DF-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DF-rahakkeen hintaennuste nyt!

